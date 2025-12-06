El Verano 2026 marplatense promete “mar caribeño”
La temperatura del agua en Punta Mogotes volvió a repuntar y este martes alcanzó 18,9°C, según los registros oficiales de la costa sur de Mar del Plata. El dato sorprendió a muchos e impulsa las expectativas para la temporada de verano, ya que se ubica por encima del promedio habitual para esta época del año.
Este ascenso responde a la tendencia típica de diciembre, cuando el mar comienza a estabilizarse con temperaturas más agradables para los primeros bañistas.
Los registros de la última década muestran que el valor más alto para esta fecha se dio en 2022, con 19,4°C, mientras que el más bajo ocurrió en 2019, cuando el agua descendió a 15,4°C. Para los próximos diez días, se anticipa un leve descenso hacia 18,4°C, todavía dentro de los parámetros normales del mes.
En diciembre, la temperatura promedio del agua en Punta Mogotes es de 18,2°C, con un piso histórico de 15,4°C y un techo de 21,3°C, por lo que las condiciones actuales se encuentran entre las más favorables del inicio de temporada.
Aunque marplatenses y turistas ya empiezan a disfrutar del mar, los datos indican que la temporada de baño más cómoda se desarrolla entre enero y marzo, cuando el agua supera de manera sostenida los 20°C, considerado el umbral ideal para nadar sin sensación de frío.
A nivel anual, las estadísticas muestran que la temperatura media del agua llega a 11,2°C en invierno, 13,3°C en primavera, y se eleva hasta 19,9°C en verano. En otoño, desciende nuevamente hacia los 18°C, acompañando el cambio de estación.
Con el aumento progresivo del calor en la región, se espera que el mar continúe templándose en las próximas semanas, acompañando el inicio de la temporada turística 2025 en Mar del Plata.