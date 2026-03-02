El verano 2026 dejó un impacto turístico superior a los 300 mil millones de pesos en Entre Ríos
La temporada de verano 2026 en Entre Ríos cerró con resultados positivos, con una ocupación promedio del 66 por ciento, picos del 97 por ciento durante el fin de semana largo de Carnaval y destinos que alcanzaron el 100 por ciento de ocupación, impulsada por una amplia agenda de fiestas, carnavales y propuestas vinculadas a la naturaleza, playas y termas.
Según informó el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, el movimiento turístico generó un impacto económico de 305.036.408.216 pesos, con un gasto diario promedio por visitante de 102.243 pesos. Los datos corresponden al balance de la temporada desarrollado en el marco de la campaña “Carpincheá tu verano en Entre Ríos”, fruto de una estrategia articulada entre organismos provinciales, municipios y el sector privado.
Los indicadores reflejan un sostenido flujo de viajeros y una dinámica de consumo que fortaleció sectores como alojamiento, gastronomía, transporte, recreación y comercio en las diez microrregiones turísticas de la provincia.
El calendario estival incluyó 10 Fiestas Nacionales, siete durante enero y tres en febrero. Entre ellas se destacaron la Fiesta Nacional del Lago en Federación, el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, que convocó a más de 60 mil espectadores, la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González, la Fiesta Nacional de la Playa de Río en Concepción del Uruguay, el Triatlón Internacional de La Paz, con más de 1.000 atletas, la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón, la Fiesta Nacional de la Sandía en Santa Ana y el Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano en Federal.
Estas celebraciones posicionaron a la provincia como escenario de espectáculos y producciones de gran convocatoria, con la participación de artistas como Lali Espósito, Abel Pintos, Ke Personajes!, Damas Gratis, Axel, Coti, Los Nocheros, La Beriso, La Konga y LukRa, entre otros.
El turismo de carnaval volvió a ser uno de los grandes atractivos de la temporada. En total se realizaron 25 carnavales y corsos en 22 localidades, mientras que la Fiesta Nacional del Carnaval del País, en Gualeguaychú, reunió a 211 mil personas durante enero y febrero, consolidándose como uno de los eventos turísticos más importantes del país.
La oferta turística se sostuvo además en los productos característicos de Entre Ríos, como las playas sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, los arroyos y el lago Salto Grande, junto a 15 complejos termales, parques acuáticos y propuestas en entornos naturales.
También se registró un crecimiento de iniciativas vinculadas al turismo rural, enogastronómico y de experiencias, como la vendimia y el Camino del Vino Entrerriano, que contribuyeron a diversificar la oferta turística y promover nuevos circuitos en la provincia.
Finalmente, el esquema de diez microrregiones turísticas permitió fomentar recorridos integrados, extender la permanencia promedio de los visitantes y distribuir el flujo turístico en todo el territorio, fortaleciendo el posicionamiento de Entre Ríos como un destino con una propuesta turística amplia, sostenida y competitiva.