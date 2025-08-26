El Vaticano “atónito” tras el bombardeo israelí a un hospital en Gaza
Con un contundente documento, el papa León XIV junto a los más altos líderes católicos se mostraron “atónitos” por el ataque israelí a un hospital en Gaza, ocurrido el lunes. En paralelo, el patriarca católico de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el patriarca ortodoxo griego Teófilo III, exigieron a Israel detener su plan de ocupar la ciudad de Gaza y trasladar forzosamente a su población hacia el sur de la Franja.
El secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, tras presentar el documento al papa, aseguró que los católicos se sienten “atónitos” por lo que sucede en Gaza, pese a la condena mundial. “Existe una condena unánime de lo que está sucediendo”, subrayó.
Consultado por el bombardeo israelí al hospital Nasser, que provocó la muerte de cinco periodistas y más de diez médicos y enfermeros, Parolin calificó el hecho de “sin sentido” y agregó que “parece no haber ni un atisbo de solución”.
El ataque ocurrió mientras los profesionales atendían a heridos de un primer explosivo lanzado por un dron, cuando una segunda bomba impactó en el lugar, generando un desastre aún mayor. Parolin advirtió: “La situación es cada vez más complicada y, desde el punto de vista humanitario, cada vez más precaria, con todas las consecuencias que vemos”.
Guerra en Ucrania
Respecto del conflicto en Ucrania, el cardenal Parolin consideró que “se necesita mucha política y disposición espiritual” para avanzar hacia la paz. Recordó además el Jubileo proclamado por el papa Francisco, que “debería servir como un momento para recuperar la esperanza”.
Cristianos en Gaza
Por su parte, los patriarcas Pizzaballa y Teófilo III recordaron que en Gaza permanecen miles de cristianos civiles refugiados, entre ellos ancianos, mujeres, niños y personas con discapacidad, bajo cuidado de las Misioneras de la Caridad en el complejo católico de la Sagrada Familia.
“El clero y las monjas han decidido quedarse y cuidar a todos los que se refugian en los complejos”, remarcaron.
Finalmente, advirtieron que “abandonar la ciudad de Gaza sería una sentencia de muerte” y que “no puede haber futuro basado en el desplazamiento forzado ni en la venganza”.
Los patriarcas recordaron además su visita a Gaza en julio, tras el ataque israelí que mató a dos mujeres y un hombre en el complejo de la Sagrada Familia, episodio que el ejército atribuyó a un “desvío involuntario” de proyectil.