El United se quedó con el clásico de Manchester ante el City, con un Lisandro Martínez brillante que neutralizó a Haaland
Manchester United, con el entrerriano Lisandro Martínez como titular, venció 2 a 0 a Manchester City este sábado en Old Trafford en un encuentro correspondiente a la 22ª fecha de la Premier League que marcó el debut en el banco del conjunto ganador de Michael Carrick, quien el martes se hizo cargo de la dirección técnica en reemplazo del despedido portugués Ruben Amorim.
Muy desafiante era el duelo de presentación de Carrick, quien como jugador del United disputó 464 encuentros y obtuvo 18 títulos (entre ellos, la Champions League) y ya había sido entrenador interino en tres partidos de la temporada 2021/22.
En el primer tiempo, el conjunto local cedió el manejo del balón a su adversario, pero consiguió que esa tenencia (72,3% del tiempo de juego) resultara inofensiva. De hecho, el United dispuso de la chance más clara de ese período: un cabezazo del zaguero Harry Maguire que se estrelló contra el travesaño del arco defendido por el italiano Gianluigi Donnarumma. Además tejió un par de jugadas potencialmente peligrosísimas, pero que terminaron anuladas por posiciones fuera de juego muy ajustadas de sus atacantes.
En el complemento, las insinuaciones del elenco de casaca roja mutaron en riesgo puro. Tres veces debió revolcarse Donnarumma para evitar los gritos del marfileño Amad Diallo, el brasileño Casemiro y el camerunés Bryan Mbeumo. Pero a los 20 minutos nada pudo hacer el cancerbero italiano ante un contragolpe rapidísimo manejado por el portugués Bruno Fernandes y definido con un zurdazo cruzado por Mbeumo.
El rostro de Josep Guardiola, quien dirigió su 27° derbi ante el United, evidenciaba gran preocupación por la floja prestación de su equipo, que no mostraba capacidad de reacción ante la adversidad. Entre los puntos más bajos del elenco celeste estuvo el noruego Erling Haaland, quien casi no entró en contacto con el balón por el soberbio trabajo de control que ejerció el campeón del mundo Lisandro Martínez.
Para colmo, a los 31 minutos el brasileño Matheus Cunha desbordó por la derecha, el danés Patrick Dorgu anticipó a Nico O’Reilly en el borde del área chica y tocó a la red. Ese tanto encaminó definitivamente la victoria del United, que marcó un primer mojón sumamente positivo en el ciclo de Carrick.
En principio, el entrenador tiene contrato hasta el final de la temporada. En los mentideros de Manchester se menciona al autríaco Oliver Glasner, hoy conductor de Crystal Palace, como el hombre que tomará el timón a partir de julio. Sin embargo, un paquete de buenos resultados y rendimientos en los 16 encuentros que le restan y su identificación con el club podrían renovar el crédito de Carrick más allá del final de la campaña.
Por lo pronto, este triunfo permitió al United llegar a 35 puntos y meterse definitivamente en la pelea por la clasificación a la próxima edición de la Champions League.