El último vuelo del Turbo Tracker argentino: despedida histórica de un ícono de la aviación naval
En Bahía Blanca se vivió un momento histórico para la aviación naval argentina: el S-2T Turbo Tracker 2-AS-23, último avión antisubmarino operativo de su tipo en el mundo, realizó un vuelo rasante frente a la Base Aeronaval Comandante Espora para despedirse formalmente del servicio y cerrar más de seis décadas de historia en el país.
Quienes presenciaron esta maniobra única vieron pasar a muy baja altura a un verdadero símbolo vivo de la memoria naval. Tras meses de trabajos para mantenerlo en condiciones de vuelo, el Turbo Tracker volvió al aire para completar una serie de vuelos finales antes de su retiro.
Ese sobrevuelo, potente y preciso, fue la última muestra de lo que esta aeronave hizo durante décadas: vigilar el Atlántico Sur, patrullar miles de kilómetros de costa y controlar la superficie marítima en busca de embarcaciones y actividades sospechosas, una misión clave para la defensa del Mar Argentino.
La aeronave, perteneciente a la Armada Argentina, operó inicialmente desde los portaaviones ARA Independencia y ARA 25 de Mayo hasta su desprogramación, y luego continuó cumpliendo misiones de patrulla desde tierra firme. Fue también protagonista de operaciones combinadas, despliegues embarcados y misiones durante la Guerra de Malvinas, donde los Tracker acumularon más de 520 horas de vuelo sin sufrir pérdidas, mérito por el cual la escuadrilla recibió la condecoración “Honor al Valor en Combate”.
Un símbolo operativo único en el mundo
Con el paso del tiempo, la flota se redujo, los repuestos escasearon y los sistemas quedaron obsoletos frente a nuevas tecnologías. Aun así, la Armada mantuvo al 2-AS-23 operativo gracias al programa TATA, desarrollado junto a Israel, que modernizó motores, aviónica y autonomía.
Sostenerlo en servicio no solo respondía a razones operativas: también implicaba mantener viva la única capacidad antisubmarina aérea que quedaba en la región, en un país con miles de kilómetros de frontera marítima.
El retiro del Turbo Tracker 2-AS-23 es además una noticia de alcance global: este modelo fue uno de los aviones antisubmarinos más influyentes de la posguerra y un símbolo de la Guerra Fría. Estuvo en servicio en las marinas de Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Australia y varias más, pero todos lo retiraron hace años. Argentina fue el último país del mundo en operarlo.
Su baja marca el fin mundial de la familia S-2 en misiones antisubmarinas militares.
Una nueva etapa: los P-3C/N Orion
Con la salida del 2-AS-23, la Armada avanza en la incorporación de los P-3C/N Orion adquiridos a Noruega, aeronaves de patrulla marítima más modernas y de largo alcance. Aun así, el adiós del Turbo Tracker deja una sensación especial: se despide no solo un avión, sino una tradición completa dentro de la aviación naval argentina.
Ficha técnica – Grumman S-2T Turbo Tracker (Argentina)
Tipo: Avión antisubmarino (ASW) bimotor turbohélice, embarcado y de patrulla marítima
Operador: Armada Argentina – Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina
Matrícula destacada: 2-AS-23 (número de fábrica 0702)
Dimensiones: Envergadura 22,13 m; longitud 13,13 m; altura 5,06 m
Velocidad máxima: aprox. 250 nudos (463 km/h)
Motorización: Motores turbohélice Garrett/Honeywell TPE-331-15AW (modernización TATA)
Estructura: Ala alta plegable, tren triciclo, apto para operaciones embarcadas
Historial en Argentina: Operativo desde 1962; versiones S-2A, S-2E y S-2T; baja del último S-2T en 2025