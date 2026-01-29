El Turismo Nacional pone primera en Paraná y abre la temporada 2026 en el autódromo entrerriano
El Turismo Nacional abrirá oficialmente su temporada 2026 los días 7 y 8 de febrero en el Autódromo Ciudad de Paraná, con una fecha que promete gran convocatoria y fuerte impacto turístico. La competencia fue presentada este jueves en el Mirador TEC, en la capital entrerriana, con la participación de autoridades provinciales, dirigentes del automovilismo y pilotos de la categoría.
Del lanzamiento participaron el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto; el titular del Club de Volantes Entrerrianos, Omar “Gurí” Martínez; el secretario de Comunicación y Prensa de Entre Ríos, Sergio Kneeteman, y representantes del TN, además de pilotos.
Durante la presentación, Satto calificó al evento como “muy importante” y celebró que la provincia vuelva a ser elegida como sede. “Siempre nos eligen. Gracias al trabajo de todo el gobierno, Entre Ríos se está posicionando. La cercanía es un punto a favor, pero hay que saber explotarlo, y la estructura de servicios, la calidad de las prestaciones y el calor de su gente hacen posible que estos eventos se repitan”, afirmó.
El titular del EMTURER subrayó además que Paraná cuenta con el público y la infraestructura necesarios para albergar eventos de gran escala, aunque remarcó que eso requiere una planificación constante. En ese sentido, destacó el trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio para garantizar servicios de calidad, seguridad y orden, con el objetivo de que “quien visite Entre Ríos quiera volver”.
Por su parte, Omar “Gurí” Martínez resaltó que “nuevamente el TN elige el autódromo de Paraná para iniciar su calendario” y valoró las obras y mejoras que se vienen realizando en el predio. “Esperamos la visita de mucha gente. El TN es una categoría muy convocante y será un gran arranque de temporada para todos los fierreros”, señaló.
A su turno, Kneeteman aseguró que el Gobierno provincial acompañará el evento, tal como lo hizo en otras competencias automovilísticas. Recordó que el gobernador Rogelio Frigerio mantuvo reuniones con autoridades del Club de Volantes para evaluar de qué manera la Provincia puede apoyar las obras en el autódromo, lo que permite no solo esta fecha del TN sino también proyectar el regreso del Turismo Carretera. Además, destacó el respaldo de empresas del Estado provincial para garantizar el éxito del espectáculo.
También se informó que la competencia coincidirá con la Fiesta Nacional del Mate, por lo que los autos del Turismo Nacional serán exhibidos el viernes o sábado en el Mirador TEC, integrando ambas propuestas y potenciando la convocatoria turística.
Finalmente, el piloto entrerriano Exequiel Bastidas felicitó al Club de Volantes Entrerrianos por el trabajo realizado y celebró que Paraná inaugure el calendario 2026. “Es una categoría con muchos autos y mucha gente, con carreras muy entretenidas. Esperamos estar a la altura y disfrutar este inicio de año siendo locales”, expresó.
La competencia
La fecha en Paraná será la primera del Campeonato 2026 del Turismo Nacional y se disputará por la Copa Pilay. La actividad comenzará el sábado 7, de 8 a 17.30, y continuará el domingo 8, de 8 a 14. Las entradas anticipadas estarán disponibles hasta el viernes 6 a través de Ticketmotor, y luego podrán adquirirse en el acceso al autódromo.