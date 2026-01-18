El turismo nacional en un contexto de gastos medidos y selectivos
El Verano 2026 muestra un arranque heterogéneo, consolidándose la imagen de un turista más prudente y con estadías moderadas, funcionando como “gatillador” de viajes una agenda intensa de festivales, competencias deportivas, ferias gastronómicas y propuestas culturales, que permiten sostener la actividad en contextos de gasto más medido. En Entre Ríos los relevamientos muestran que buena parte de la ocupación se termina de definir en las 72 horas previas.
Los relevamientos muestran un inicio de temporada marcado por picos de ocupación asociados a fines de semana, eventos y agendas puntuales, más que por reservas anticipadas o estadías largas planificadas con antelación. La dinámica dominante es la del viaje conveniente: cuando se combinan evento, clima favorable y propuesta clara, la ocupación sube rápidamente, incluso en destinos que arrancaron con registros moderados.
En los destinos con atractivos naturales consolidados, los niveles de ocupación se ubican en rangos altos y muy altos, que en esta primera quincena se amplían incluso por encima de los valores inicialmente observados. Puerto Iguazú alcanzó una ocupación superior al 82%, con picos del 85%, más de 68 mil arribos y 203 mil pernoctaciones.
Un comportamiento destacado también se observa en Ushuaia, con el 88% de ocupación en los primeros 15 días y el 83% de reservas para la segunda quincena, impulsadas por festivales culturales, actividades al aire libre y el intenso movimiento de cruceros internacionales, que generaron picos diarios de miles de visitantes.
En Oberá, Misiones, la ocupación alcanzó el 80% en los primeros días, con expectativas cercanas al 70% para la segunda quincena, sostenida por estadías de entre 2 y 5 noches.
En Tandil, el mejor desempeño volvió a concentrarse en el segmento de cabañas (80%), traccionado por el turismo familiar y de naturaleza y por eventos deportivos puntuales, mientras que la hotelería tradicional mostró niveles más moderados.
En Entre Ríos, Colón y Gualeguaychú confirmaron que cerraron la quincena superando el 80% de ocupación. Los mismos niveles se observaron en Mendoza capital (80%) y Bariloche (80%) en los primeros 15 días de enero, con muy buenas reservas y expectativas para la segunda quincena.
En Neuquén, Villa La Angostura, Traful y San Martín de los Andes reportaron ocupación plena, mientras que, en Córdoba, Carlos Paz logró el 90% de ocupación y Santa Rosa de Calamuchita el 95%. Según los operadores consultados, para el promedio de la provincia, los ingresos de turistas fueron el 20% superiores al año pasado.
Un segundo grupo de destinos presenta niveles medios pero sostenidos, característicos de plazas orientadas a escapadas y turismo regional, con ocupaciones que se mueven entre el 60% y el 75%.
Mar del Plata llegó al 60%. Para toda la provincia de Buenos Aires se estimó un flujo de 3,6 millones de turistas, casi 100 mil menos que en la misma quincena de 2025.
En Río Negro el promedio general de la primera quincena se ubicó en el 75%, con hoteles alcanzando el 85% y complejos turísticos en el 65%.
Chascomús registró el 62% de ocupación promedio con expectativas para la segunda quincena similares a las de la primera y una estadía promedio de 3 noches. Así se consolida como destino de descanso corto con impacto económico concreto.
En el Norte argentino, Tafí del Valle y San Javier (Tucumán) comenzaron el verano con niveles de reserva superiores al 70%, al igual que la Quebrada de Humahuaca en Jujuy.
También se observan destinos que comenzaron la temporada con niveles más bajos, pero con señales de recuperación y comportamiento ascendente hacia el resto del mes. Puerto Madryn registró una ocupación promedio del 35% en la primera quincena, aunque con el 50% de reservas y una proyección del 70% promedio mensual, apalancada en una agenda intensa de ferias gastronómicas, actividades culturales, propuestas deportivas y eventos teatrales.
En Posadas, Misiones, la ocupación de los primeros días se ubicó en el 40%, con un perfil muy marcado de turismo de paso y decisiones tomadas en el día, lo que explica la baja proporción de reservas anticipadas.
En Corrientes la ocupación promedio informada fue del 55%, mientras que en Tucumán rondó el 43% y en Santiago del Estero el 36%, aunque con picos significativos asociados a festivales y eventos culturales.
En destinos termales y emergentes de Santiago del Estero, como Termas de Río Hondo, Villa Ojo de Agua y Sumampa, la ocupación osciló entre el 50% y el 70%, con mejoras claras durante los fines de semana y en coincidencia con eventos de gran convocatoria.
Catamarca arrancó enero al 60% promedio provincial y en el 50% en la capital, niveles que se fueron incrementando hacia la segunda semana.
En Neuquén, Aluminé reportó el 65% y Villa Pehuenia el 60%.
El verano 2026 no se ordena tanto por la anticipación como por activadores concretos. Esta lógica de picos, con comportamientos muy dinámicos y sensibles a la agenda, aparece como uno de los rasgos centrales de la temporada en todo el territorio nacional.
La temporada de verano consolida un cambio estructural en los hábitos de viaje, con un turista que define su salida cada vez más cerca de la fecha, controla el gasto y prioriza experiencias concretas por sobre estadías largas previamente planificadas. Este comportamiento no responde a un destino en particular, sino que aparece de manera transversal en todo el país, desde plazas urbanas de paso hasta destinos icónicos de naturaleza y ciudades que funcionan como escapadas de fin de semana.
Más que un retroceso del turismo, lo que se observa es una reconfiguración de la forma de viajar, donde la flexibilidad y la oportunidad ganan peso frente a la anticipación.
En este contexto, el Verano 2026 confirma un turista activo pero prudente: viaja y se mueve, pero lo hace con cautela, define tarde, ajusta la duración de su estadía y elige en función de la relación precio–experiencia. Lejos de retraerse, el turismo se reorganiza alrededor de decisiones más racionales y selectivas.
Así, los destinos que logran comunicar con claridad su propuesta, ofrecer experiencias diferenciales y brindar opciones flexibles, desde escapadas ribereñas hasta grandes íconos naturales, son los que mejor están captando la demanda y logrando sostener el ritmo de la temporada.
Lejos de un consumo expansivo generalizado, el patrón dominante es el de un gasto más racional, con comparaciones y más concentrado, donde el visitante prioriza experiencias con sentido y ajusta consumos accesorios. El resultado no es menor gasto, sino gasto mejor direccionado.
En gran parte del país, los gastos se ubican en el rango de $ 95.000/$ 100.000 por persona/día, como ocurre en Entre Ríos, donde el gasto diario promedio informado alcanzó los $ 96.960, permitiendo estimar un impacto económico cercano a los $ 38.000 millones en los primeros días del verano.
En los destinos de alta tracción turística el gasto diario se eleva de manera significativa, evidenciando la capacidad de ciertos productos para concentrar consumo. En Puerto Iguazú el gasto medio diario ascendió a $ 117.940, impulsado por la oferta de excursiones, actividades en el Parque Nacional Iguazú, gastronomía y servicios asociados.
En el extremo superior se ubica Ushuaia, donde el gasto diario estimado trepó a alrededor de $ 370.000 por persona, explicado por excursiones de naturaleza, navegación, actividades premium, gastronomía y el fuerte aporte del turismo de cruceros internacionales. Estos valores no reflejan un consumo indiscriminado, sino la concentración del gasto en experiencias de alto valor agregado, seleccionadas de manera consciente por el visitante.
El control del presupuesto aparece como un rasgo transversal, incluso en los destinos con mayor nivel de gasto.
En la Costa Atlántica, aunque algunos balnearios muestran buenos niveles de ocupación, el gasto también responde a una lógica de escapadas breves, promociones puntuales y consumo condicionado por clima y agenda cultural.
En la comparación contra la quincena de 2025, una señal de alerta son los datos de provincia de Buenos Aires: los registros oficiales marcaron una caída del 21%, que se sintió con mayor intensidad en los destinos de la Costa Atlántica (-26%). Por ejemplo, los gastos turísticos realizados con Cuenta DNI bajaron un 40%.
El turista se movió menos por “destino” en abstracto y más por activadores concretos: un festival, un carnaval, una carrera, una feria o una experiencia diferencial en naturaleza. La agenda funciona como motor de demanda porque reduce incertidumbre (qué hacer, cuándo ir, por qué vale la pena), permite decidir tarde y aun así viajar, y genera un efecto de pico (concentración de flujos y gasto) que se derrama en alojamiento, gastronomía, transporte y comercio. En términos de mercado, los eventos cumplen tres funciones: disparan el viaje; ordenan el calendario, y hacen “comprable” la experiencia.
En Entre Ríos el caso emblemático es el Carnaval del País (Gualeguaychú), que además este año suma jerarquía por su declaración como Fiesta Nacional, y funciona como un imán de flujo regional. En paralelo, se consolidan los corsos como red territorial de atracción (Gualeguay, Hasenkamp, Santa Elena), que multiplican fines de semana con alta circulación y generan ocupación fuerte.
La agenda cultural y gastronómica es el motor “silencioso” pero constante, que, aunque no genere récords de ocupación por sí sola, extiende horarios de consumo, sostiene movimiento entre picos y hace que el turista “se quede en la ciudad” gastando.
Mar del Plata ilustra otro rol clave de la cultura: apertura de temporada como evento en sí mismo. “Mar del Plata Levanta el Telón” (Villa Victoria/Centro Cultural Victoria Ocampo) funciona como lanzamiento mediático y de producto: instala agenda, ordena la oferta cultural y refuerza el posicionamiento de la ciudad como destino de espectáculos.
En materia de playas y destinos de agua, entre las más visitadas se destacan Las Grutas por su singular temperatura del agua y perfil familiar y la Costa Atlántica con altos niveles de ocupación en los principales balnearios: Pinamar, Mar del Plata, Vila Gesell, Costa Esmeralda, San Bernardo, Mar de las Pampas y Cariló, entre otras. A este grupo se suman las playas de río y lagunas del Litoral y el Norte, junto con los complejos termales que concentran grandes volúmenes de visitantes diarios, especialmente los fines de semana.
Uno de los principales desafíos señalados por prestadores y cámaras está siendo el crecimiento de la oferta informal de alojamiento, que compite de manera directa con la hotelería registrada. Esta situación genera fuertes asimetrías de costos, presiona precios a la baja y afecta la rentabilidad de los establecimientos formales, especialmente en destinos con alta demanda de escapadas cortas y alquiler temporario.
La rentabilidad también aparece bajo tensión. El turista consume de manera más selectiva, prioriza experiencias puntuales y ajusta gastos complementarios, mientras los costos operativos, como energía, insumos, personal y logística, continúan en niveles elevados, reduciendo márgenes en buena parte del sector.
Otro aspecto crítico es la dependencia creciente de la agenda y el clima. La temporada se vuelve más volátil, pero cuando hay buen tiempo la demanda responde rápidamente. Cuando ese factor falta, la ocupación se retrae. Se pudo ver claramente eso desde mediados de diciembre, lo que dificultó la planificación financiera de los prestadores y aumentó la incertidumbre, especialmente en destinos de escapada y turismo de cercanía.
Este verano también aparecieron con fuerza los desafíos de comunicación y percepción pública. En regiones afectadas por contingencias ambientales o climáticas, el sector advierte que los mensajes generalizados pueden desalentar viajes incluso hacia zonas que se encuentran plenamente operativas. La gestión fina de la información y la diferenciación territorial se vuelven claves para no “apagar” la temporada de manera innecesaria.