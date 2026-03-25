El Túnel Subfluvial ordenó demoler y reconstruir paños de hormigón que no alcanzaron la resistencia exigida
En el marco de los controles de calidad que realiza el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial, la empresa contratista deberá demoler y reconstruir sectores de la obra licitada bajo el N° 483/25 “Bacheo en Pavimento Rígido”, luego de detectarse paños de hormigón que no cumplen con los estándares técnicos de resistencia y durabilidad exigidos. Los trabajos comienzan este miércoles 25 de marzo.
Según se informó desde el organismo, en la ejecución del plan integral de obras se reparó una superficie de casi 2.000 m2 de losas de hormigón en pavimento rígido, como parte del mantenimiento estructural del viaducto.
Sin embargo, a partir de los controles de calidad permanentes, el área de Inspección del Ente Interprovincial detectó sectores que no cumplían con los estándares técnicos establecidos en el pliego de condiciones, lo que motivó una revisión detallada de los trabajos ejecutados.
En ese sentido, se explicó que, tras los ensayos de laboratorio realizados sobre probetas y testigos calados extraídos del hormigón utilizado en la obra, los equipos técnicos –conformados en el marco del convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe y el Ente Interprovincial del Túnel Subfluvial– determinaron que algunos paños presentan variaciones en su resistencia final.
Si bien el material cumple con la dosificación solicitada en el pliego N° 483/25 “Bacheo en Pavimento Rígido”, los resultados in situ arrojaron valores que no alcanzan la resistencia y durabilidad exigidas, por lo que se dispuso la reconstrucción de los sectores observados.
Bajo el subtítulo “Garantía y Responsabilidad de la Empresa”, el Ente recordó que, en virtud de las cláusulas de garantía establecidas en el contrato, la firma contratista deberá proceder a la demolición y reconstrucción de los paños cuestionados, asumiendo la responsabilidad total por la correcta ejecución de la obra.
En consecuencia, será obligación de la empresa constructora asegurar que el resultado final coincida con la fórmula aprobada por pliego y con los parámetros de calidad fijados por los organismos de control interjurisdiccionales.
Respecto del cronograma, se detalló que las tareas se iniciarán el miércoles 25 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, lo que implicará reducciones de calzada y desvíos de tránsito en ambas cabeceras del Túnel Subfluvial.
Por tal motivo, se solicita a los usuarios conducir con extrema precaución y respetar la señalización prevista, con el objetivo de minimizar los inconvenientes en la circulación mientras se ejecutan los trabajos de bacheo y reconstrucción.
En síntesis, los bacheos en el Túnel Subfluvial se realizan precisamente para garantizar el cumplimiento de los estándares de resistencia y durabilidad del pavimento rígido, en el marco de la política de mantenimiento y seguridad vial que llevan adelante las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.