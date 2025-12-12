El Túnel Subfluvial inició los actos por su 56° aniversario con un llamado a su renovación y proyección futura
Este viernes se llevó a cabo la ceremonia previa al 56° aniversario del Túnel Subfluvial, inaugurado el 13 de diciembre de 1969, en el marco del cierre de la Semana del Túnel Subfluvial 2025. El acto tuvo lugar en la cabecera entrerriana del viaducto y fue encabezado por los representantes de Entre Ríos y Santa Fe en la Comisión Administradora del enlace interprovincial.
Tras un emotivo mensaje de bienvenida y la interpretación del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos y la Marcha de San Lorenzo, a cargo de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos General Francisco Ramírez, tomó la palabra el representante entrerriano en la entidad, Aníbal Vergara.
En su intervención, Vergara agradeció la presencia de autoridades, trabajadores e invitados y remarcó la trascendencia histórica de la obra: “El túnel cumple 56 años. No es poco tiempo. El viaducto necesita atención; renovación constante y profunda para poder acompañar la tecnología que día a día avanza a un ritmo vertiginoso”. En ese sentido, destacó el rol de los trabajadores en el proceso de modernización: “Es importante el acompañamiento que recibimos de ustedes en esta transformación, para dotarlo de 40 años más de vida, manteniendo esta vía de comunicación actualizada a los tiempos de nuestro país y de países vecinos”.
El funcionario entrerriano también evocó a los impulsores originales de la obra, al señalar que “aquellos hombres que generaron esta obra, en momentos difíciles, cuando la democracia duraba poco, con su tenacidad y convicciones pudieron llevarla adelante”.
Luego fue el turno del representante del Gobierno de Santa Fe, Sebastián Barbona, quien expresó su “inmensa alegría” por compartir una semana tan significativa para ambas provincias. “Hace más de 50 años esta obra unió a Santa Fe y Entre Ríos de una manera que parecía imposible. Hoy sigue siendo un símbolo de encuentro, de trabajo conjunto y de desarrollo para toda la región”, afirmó.
Barbona subrayó además la importancia de la planificación, la coordinación y la toma de decisiones para garantizar el funcionamiento del viaducto: “Nuestro compromiso es trabajar con una visión clara: que el túnel esté a la altura del presente y del futuro, y que siga siendo un motor para la vida social, productiva, logística y económica de toda la región”.
De la ceremonia participaron, por Santa Fe, el secretario de Transporte y Logística, Jorge Henn; el presidente del Ente Administrador del Puerto, Leandro González; y el exdirector del Túnel Subfluvial, Lisandro Villar. Por Entre Ríos, asistieron la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Eloisa Senkman; el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Jorge Chemes; la directora general del Programa y Promoción Cultural, Natalia Prado, además de otros funcionarios y autoridades invitadas.