El tremendo accidente de Oliver Bearman en Suzuka que complicó a Colapinto
Franco Colapinto se salvó por muy poco de recibir un duro golpe en su Alpine durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1. En la vuelta 22, Oliver Bearman protagonizó un fuerte accidente al colisionar contra los muros de protección del circuito de Suzuka, cuando intentaba sobrepasar al argentino.
El piloto de Haas perdió el control de su auto en la curva 13 del mítico trazado japonés, se despistó y se estrelló contra las barreras de contención, en una maniobra que dejó a Colapinto expuesto a un posible impacto.
El golpe fue muy duro para Bearman, que de todos modos pudo salir por sus propios medios del monoplaza. Sin embargo, la transmisión de TV mostró una clara molestia en su pierna derecha tras el choque que lo dejó fuera de la tercera fecha del calendario de la Máxima.
A través de las redes sociales, la escudería Haas publicó un breve comunicado para confirmar el estado de salud de su piloto: “Según los informes, Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”, citaron.
De todos modos, dos asistentes de pista tuvieron que ayudar al joven británico, que el próximo 8 de mayo cumplirá 21 años. El incidente se produjo en la curva Spoon cuando Bearman buscó avanzar al A526 de Colapinto por la izquierda.
Al usar el modo Overtake para concretar el sobrepaso, allí fue donde el británico se despistó y el impacto alcanzó los 50G, según informó la escudería a la cadena Sky Sports F1. El conductor fue atendido en el centro médico del circuito y, si bien las radiografías descartaron fracturas, sí se detectó una contusión en la rodilla derecha.
El jefe de equipo de Haas, Ayao Komatsu, explicó que el británico se vio forzado a desviarse por el césped debido a la velocidad de aproximación respecto al auto precedente, lo que le hizo perder el control y colisionar contra las barreras de seguridad.
“Tuvo que tomar acción evasiva y se fue por el pasto antes del choque. Fue impresionante”, comentó Komatsu a la cadena que transmite la Fórmula 1 en el Reino Unido.
Bearman había largado desde la posición 18 de la grilla, tras una complicada clasificación. Más allá del fuerte impacto que sufrió en Suzuka, el británico llegó a Japón quinto en el campeonato de pilotos 2026, tras sumar puntos en las tres carreras disputadas, incluida la Sprint del Gran Premio de China en Shanghai.
Después del abandono de Bearman, Colapinto no pudo avanzar en la carrera y terminó en el puesto 16 en el circuito nipón. Luchó durante varias vueltas con Carlos Sainz, pero no logró dejar en el camino al español a bordo del Williams y tuvo que conformarse con una ubicación lejos de la zona de puntos.
En contraste, su compañero Pierre Gasly volvió a llegar a la bandera de cuadros en el 7° lugar, sumando unidades importantes para el equipo. La victoria quedó en manos de Kimi Antonelli, quien ganó la tercera fecha del año en la Máxima, seguido por Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).
Por la cancelación de los próximos dos Grandes Premios en el calendario por la guerra en Medio Oriente —Baréin (10 al 12 de abril) y Arabia Saudita (17 al 19 de abril)—, la Fórmula 1 tendrá más de un mes de parate hasta la próxima fecha, que será en Miami, del 1 al 3 de mayo en Estados Unidos.