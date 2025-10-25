El transporte también será gratuito en el área metropolitana de Paraná durante las elecciones del domingo
El Gobierno de Entre Ríos dispuso la gratuidad del servicio de colectivos que conectan Paraná con Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana durante la jornada electoral de este domingo, con el objetivo de facilitar el traslado de los votantes a los centros de sufragio.
A través de la Secretaría de Transporte provincial, se informó que el beneficio regirá durante toda la jornada del 26 de octubre, día de las elecciones legislativas nacionales, y que las frecuencias serán las habituales de un domingo.
La medida busca garantizar el derecho al voto y promover la participación ciudadana, asegurando que todos los ciudadanos del área metropolitana puedan acceder sin costo al transporte público para cumplir con su deber cívico.
El beneficio estará disponible desde el primer servicio del día y alcanzará a las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15, que unen la capital provincial con las localidades mencionadas.