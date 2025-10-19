Maran Suites & Towers

El Tottenham extrañó al Cuti Romero: Aston Villa festejó por las atajadas de Dibu Martínez y un golazo de Buendía

Redacción | 19/10/2025 | Deportes | No hay comentarios

Las atajadas siempre determinantes de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y un golazo del argentino Emiliano Buendía, a trece minutos del final, culminó la remontada del Aston Villa de Unai Emery ante el Tottenham, que le permite sumar su tercera victoria consecutiva en Premier League y continuar escalando posiciones en la tabla.

Un zurdazo desde el frente del área del argentino, cuando apenas llevaba 16 minutos en el campo, decantó la balanza para los visitantes, que fueron a remolque tras el tanto inicial del uruguayo Rodrigo Bentancur en los primeros momentos del encuentro.

El uruguayo remató desde el punto de penal, llegando desde segunda línea, tras un despeje de cabeza del neerlandés Micky van de Ven, que fue el capitán del equipo por unas molestias de Cristian ‘Cuti’ Romero en el calentamiento que le impidieron disputar el encuentro.

El Villa reaccionó, y antes del descanso, un disparo de Morgan Rogers desde fuera del área que se coló por toda la escuadra, en el primer tiro a puerta del equipo, situó el empate en el marcador para posteriormente certificar la victoria con el tanto de Buendía.

El equipo de Birmingham, –que disfrutó la solvencia de su guardavalla Emiliano “Dibu” Martínez-, suma su tercera victoria consecutiva en Premier y asciende hasta la décima plaza tras un mal inicio de temporada, mientras que el Tottenham baja a la sexta posición y se queda a cinco del Arsenal, que es el líder.

