El titular del ARCA salió a defender el fin de las retenciones cero: “Estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta”
En medio de las críticas del sector agropecuario por el abrupto fin del beneficio de retenciones cero, el titular de la Agencia de Regulación y Control Agropecuario (ARCA), Juan Pazo, reconoció que las entidades del sector lo insultaron “en colores” y “en arameo”.
“Soy productor, tengo chat con cientos de productores y tengo recurrentemente la misma conversación”, explicó Pazo en una entrevista con Radio Mitre. Al ser consultado sobre los cuestionamientos, respondió: “En colores te diría, pero creo que hay un… En arameo… Estoy como cuando era chico, con la paz propia de la acción correcta y me siento muy cómodo explicándolo, tanto en mi rol en el Gobierno como productor”.
El funcionario aclaró que muchas de las afirmaciones sobre la medida son falsas: “La soja se comercializaba el viernes antes de las medidas a 298 dólares para los productores. En los últimos tres días se vendió en promedio a 350 dólares. Cuando perforó los 340 dólares no hubo más ventas. Ya se les pagó el 15% adicional a los productores, por lo que no es cierto que solo se beneficiaron unos pocos”.
Sobre los rumores vinculados al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, Pazo restó importancia a la supuesta presión externa: “Claramente no me consta porque se volvió al régimen anterior”.
El titular de ARCA destacó que la medida buscó aprovechar una ventana de oportunidad en un mercado con los mejores precios de los últimos 25 años: “La gran mayoría de los productores nunca había visto retenciones cero. Se vendieron 1.500 millones de dólares en tres días y se hizo una inscripción récord”.
En cuanto al contexto económico, Pazo explicó: “La medida fue extraordinaria, diseñada para defender la moneda argentina en un momento de incertidumbre cambiaria. Buscamos hacer todo lo posible para proteger el esfuerzo de todos los argentinos”. También aclaró que estas acciones ayudaron a ordenar la crisis cambiaria, bajar el tipo de cambio, la tasa y el riesgo país, generando previsibilidad para los productores.
El funcionario comparó la medida con acciones de gobiernos anteriores: “En 2018 se puso cepo y se subieron retenciones. Durante la gestión de Alberto Fernández hubo cupos de exportación para cortes de carne, volúmenes de equilibrio y licencias que perjudicaban directamente a la producción”.
Sobre la posibilidad de que las grandes cerealeras se hayan beneficiado, Pazo negó cualquier filtración: “Siempre que tomamos una medida de fondo, nunca nadie lo sabía”. Además, señaló que las exportadoras no contaban con los volúmenes suficientes para cubrir los 7.000 millones de dólares comprometidos, por lo que en los próximos 90 días deberán adquirir unos 4.000 millones a los productores.
Finalmente, Pazo subrayó la importancia de la transparencia en el manejo de la información: “No es como en otros gobiernos que las exportadoras se adelantaban a comprar y stockearse para beneficiarse con los distintos programas de soja”.