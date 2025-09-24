El titular de la comisión de diputados que investigan el caso $LIBRA aclaró que la misma progresa “sin colaboración del Gobierno”
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC-ARI), Maximiliano Ferraro, se refirió al avance de la investigación sobre la criptomoneda $LIRBA, y advirtió que la misma progresa “sin colaboración del Gobierno”.
A través de sus redes sociales, el legislador aseguró que junto a otros diputados continúan con las indagaciones, pese a los intentos “de obstrucción por parte de funcionarios de La Libertad Avanza”.
Ferraro remarcó que reiteraron el pedido de explicaciones al presidente Javier Milei, solicitándole que responda “de dónde obtuvo el link del contrato de la cripto que él mismo publicó antes de que fuera público”.
En el mismo sentido, señaló que pedirán al juez federal de turno el auxilio de la Fuerza Pública para garantizar la comparecencia del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y de la ex responsable de la Unidad de Tareas de Investigación de Libra, Florencia Zicavo, luego de que esta última intentara frenar su citación mediante una medida cautelar que fue rechazada.
El diputado también informó que se reiteró la citación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con plazo hasta el 30 de septiembre, advirtiendo que un nuevo incumplimiento facultará a la Comisión a requerir el auxilio de la Fuerza Pública. Asimismo, indicó que fueron citados otros involucrados “directos” en la organización de $LIRBA, como Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.
Por otra parte, mencionó la convocatoria al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a quien se le ofreció una reunión “reservada” para brindar información “sin limitaciones”, además de exigirle que en 72 horas envíe la documentación que aún no ha remitido.
Finalmente, Ferraro cuestionó la falta de cumplimiento de los compromisos públicos del Gobierno:
“Hace una semana el vocero presidencial (Manuel Adorni) aseguró públicamente que el Gobierno prestaría toda la colaboración al Congreso para demostrar que son honestos. Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: llevamos casi un mes desde que se destrabó la investigación y no han colaborado en nada. Esto no es un juego ni un show: es una investigación seria, con deberes constitucionales y legales que deben cumplirse”, concluyó.