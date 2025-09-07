El tiempo dirá… Caputo y Milei insisten en que la media de los economistas locales “no entienden nada”
El economista Miguel Ángel Broda, ex jefe de Milei en su consultora, dijo que la base monetaria se continuó ampliando a partir de la emisión durante la actual gestión presidencial, que hizo una bandera de no emitir un peso para eliminar la inflación. La declaración generó una polémica con el ministro de Economía, Luis Caputo, que le contestó que “no entiende nada”.
“Cuando asumió Milei la base monetaria era de $ 8 billones. Hoy es de $ 44 billones. Todos los agregados monetarios se multiplicaron por 4. El 8 de julio de este año era de $ 33 billones y el 10 de julio pasó a $ 44 billones, un 33% en días. Lo que gatilló eso fueron los altos vencimientos de deuda del Tesoro y no sé a quién se le ocurrió terminar con las Letras Fiscales (LEFI), que podrían haber quedado pospuestas en el tiempo”, explicó Broda en LN+.
Los dichos de Broda motivaron una respuesta de funcionarios del equipo económico. “Tiene tantos errores conceptuales Miguel Ángel en esta entrevista que es difícil de entender para alguien de su experiencia. Evidentemente el presidente Javier Milei tiene razón cuando dice que la media de los economistas locales no entiende nada de política monetaria, financiera y cambiaria”, publicó Caputo.
Previamente, Federico Furiase, director en comisión del Banco Central (BCRA) y ex integrante de la consultora Anker, que dirigían Caputo y Santiago Bausili -presidente del BCRA-, comentó: “Apagados los motores de la emisión monetaria asociados al déficit fiscal y los pasivos remunerados, desde julio 2024 la base monetaria se expandió sólo por desarme de LEF y desarme de depósitos del Tesoro en el BCRA, ambos con pesos que ya se habían emitido, manteniendo constante la base monetaria amplia”.
Y agregó: “Desde el vencimiento de las LEFI, todo el incremento de la base monetaria fue explicado por suba de encajes no remunerados (pesos que no van a la calle)”.
El enojo del Gobierno no es el primero con economistas que suelen pensar parecido y son liberales clásicos pero marcaron diferencias o criticaron el plan. Carlos Melconian y Domingo Cavallo -que era “el mejor ministro de Economía de la historia” para Milei hasta que llegó Caputo y el cordobés empezó a opinar distinto-, también tuvieron cruces por cuestiones monetarias y cambiarias.