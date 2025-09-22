Maran Suites & Towers

El Tesoro de Estados Unidos afirmó que está dispuesto a “hacer lo que sea necesario” para “ayudar” a la Argentina

22/09/2025

Pese a lo que negó Gerardo Werthein, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, dio este lunes una fuerte señal de respaldo al confirmar que podrían ayudar a la Argentina a través del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés).

Las opciones pueden incluir un swap, compra directa de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses, según anticipó el funcionario, hombre clave de la administración de Donald Trump, en un hilo en la red social X.

El respaldo llega en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York, donde mañana se reunirá con el presidente norteamericano y el propio Bessent.

“La Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para ayudarla”, señaló Bessent.

“Estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y la Argentina volverá a ser grande”, amplió el funcionario, al hacer un juego de palabras con el mantra de Trump Make America Great Again.

“Seguimos confiando en que el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de la Argentina. Mis comentarios de abril dejan claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con Milei”, añadió Bessent, en referencia al viaje que hizo el 15 de abril pasado a Buenos Aires, cuando se reunió con el Presidente en la Casa Rosada.

Hombre de máxima confianza de Trump, Bessent es el funcionario norteamericano de más alto rango de la administración republicana que visitó la Argentina. Allí, había reafirmado el “pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas” del presidente.

“Junto a Trump me reuniré con Milei el martes en Manhattan. Más detalles estarán disponibles poco después de esta reunión”, cerró Bessent, que el miércoles, en una gala, le entregará al mandatario argentino el premio Global Citizen Award que le dio el centro de estudios Atlantic Council.

 

