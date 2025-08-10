El tenista argentino Thiago Tirante denunció haber sufrido una maniobra de “corrupción” en el Aeropuerto de México
Haber perdido en la primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati no fue la peor noticia para el tenista argentino Thiago Tirante. Al llegar junto a su novia al aeropuerto de Cancún, en México, vivió una tensa situación que denunció como un hecho de “corrupción”.
¿Qué pasó con el platense? Al llegar a la terminal aérea fue sometido a una revisión de su equipaje por parte del personal de seguridad. Al abrir las valijas, se le cuestionaron los rollos de cuerda para encordar raquetas que llevaba, algo que Tirante lógicamente describió como parte de su equipo profesional.
Ahí llegó el problema, porque los empleados le indicaron que esos elementos no eran “bienes personales” y que entonces tenía que abonar un 19% por ciento de su valor con motivo de impuestos.
“Encontraron rollos de cuerda para raqueta (mi herramienta de trabajo). Les expliqué que son parte de mi equipamiento laboral, pero me dijeron que ‘no lo consideraban bienes personales’. A partir de ahí, el trato fue pésimo”, explicó.
Tirante intentó informarse acerca de esta normativa vigente, pero el personal del aeropuerto Quintana Roo lo amenazaron con retenerle el pasaporte, por lo que no podría continuar su viaje. “Ante esa amenaza y sin explicación legal alguna, no me quedó otra que abonar”, escribió en una historia de Instagram donde explicó la situación.
“Esto es corrupción, es abuso de autoridad. Es inaceptable que uno tenga que pasar por esto”, opinó el platense, lleno de indignación y resignado para poder seguir su viaje.
La furia de Tirante en su eliminación en Cincinnati
La furia de Tirante tras perder su servicio en el segundo set.
Mirá #Cincinnati en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/j4Iv2Vlqrj
— ESPN Tenis (@ESPNtenis) August 8, 2025
Tirante había llegado al cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati desde la qualy, ganando dos partidos en un día producto de las suspensiones por lluvia. El platense, de 24 años y 135 del ranking ATP, jugaba entonces el segundo torneo de esta categoría de su carrera, después de haberse presentado en Miami.
El destino quiso que el bonaerense se enfrente al italiano Luca Nardi (98°), que ingresó al main draw como perdedor afortunado, por lo que era un buen panorama para avanzar.
Pero la historia no terminó favorable. Cuando estaba set abajo, levantó su nivel y le quebró el saque a su rival para quedar de su lado con la chance de servir para estirar el encuentro. Tirante sirvió 5-3 y tenía break point en contra. Después de un intercambio desde el fondo, un error no forzado del platense lo llevó a perder el game.
Y el argentino estalló de furia. Estrelló su raqueta contra el cemento en un golpe seco que resonó en toda la cancha. No fue uno, sino varios impactos, que destruyeron el marco.
Nardi ganó el partido por 6-4 y 7-6 (5) en una hora y 57 minutos de juego, lo que sacó de competencia a Tirante, que un par de horas después sumó otro episodio difícil en México.