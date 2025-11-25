El teniente general Carlos Presti pasará a disponibilidad para asumir en el Ministerio de Defensa
Tras la ceremonia de Entrega de Sables que encabezó Javier Milei en el salón Blanco de Casa Rosada, pudo saberse que el teniente general Carlos Presti pedirá el pase a disponibilidad de su cargo al frente del Ejército Argentino para asumir en el Poder Ejecutivo. Será una “especie de licencia” para poder ejercer su rol en la cartera de Defensa, sin renunciar a la Fuerza.
Desde el entorno del jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, se trata de un movimiento reglamentado en el que por un período de tiempo está eximido temporalmente de sus funciones habituales. Sin embargo, debe permanecer localizable y disponible.
Tras recibir la condecoración que formaliza el ascenso en el Salón Blanco de Casa Rosada, el futuro ministro de Defensa desfiló por el primer piso del Palacio de Gobierno para reunirse con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en los despachos que tiene en el primer piso.
Aún no está prevista la jura del futuro funcionario pero tendría lugar pasado el 10 de diciembre.