El temporal golpeó a Colonia Avellaneda y dejó viviendas anegadas
Las intensas tormentas registradas durante la madrugada y la mañana del jueves provocaron serias complicaciones en Paraná, Colonia Avellaneda y otras localidades de la provincia. Las precipitaciones generaron calles anegadas, viviendas afectadas y la activación de protocolos de emergencia, junto con recomendaciones preventivas para la población.
El impacto en los barrios
En Colonia Avellaneda, una vecina del barrio Las Lonjas mostró la escena que dejó el avance del agua en su vivienda de calle Los Sauces: una heladera colocada sobre la cama para evitar que se dañara y un patio completamente inundado. La imagen reflejó con crudeza la magnitud del temporal en esa zona.
La mujer relató que la lluvia comenzó durante la madrugada y que en pocas horas el agua ingresó por el frente y el fondo de la casa, situación que también se repitió en viviendas linderas. Los vecinos intentaron resguardar electrodomésticos y muebles ante el rápido avance del agua.
Operativos y recomendaciones
En Paraná, el municipio desplegó cuadrillas para desobstruir desagües y asistir en los sectores más comprometidos, al tiempo que pidió evitar circular por calles anegadas, no sacar residuos y mantenerse informado por los canales oficiales.
El fenómeno también alcanzó a otras ciudades entrerrianas, donde se reportaron cortes de energía eléctrica, caída de ramas y complicaciones en el tránsito. Desde el área de Defensa Civil se solicitó extremar precauciones ante la inestabilidad climática prevista para las próximas horas.
La jornada volvió a poner en evidencia las dificultades estructurales que enfrentan distintos barrios ante lluvias intensas y la necesidad de avanzar en obras que permitan mitigar el impacto de este tipo de episodios meteorológicos.
