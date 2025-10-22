El Teatro Municipal 3 de Febrero fue sede del cuarto encuentro del ciclo “Pensar Paraná, camino al Bicentenario”,
El Coliseo de calle 25 de Junio fue sede del cuarto encuentro del ciclo “Pensar Paraná, camino al Bicentenario”, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná. La actividad invitó a reflexionar sobre la historia, la arquitectura y la identidad de la capital entrerriana, en un recorrido por los hitos culturales que marcaron su desarrollo.
La jornada -organizada por la Dirección de Museos y Patrimonio Histórico de la Subsecretaría de Cultura– fue moderada por David Córdoba y propuso un recorrido por distintos aspectos del patrimonio urbano y cultural de la ciudad, con exposiciones dedicadas a la historia del Teatro 3 de Febrero, de los trenes y tranvías, y de los cines de Paraná. Las disertaciones estuvieron a cargo del reconocido periodista Jorge Riani y el equipo del Teatro, Juan José Battistutti y Claudio Cañete.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, valoró la propuesta y expresó: “Pensar Paraná es un espacio que crece encuentro tras encuentro. Nos permite recuperar nuestra historia, conocerla desde distintas disciplinas y, sobre todo, fortalecer el vínculo entre la comunidad y su patrimonio cultural”.
Por su parte, la directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, destacó: “Cada edición nos invita a mirar la ciudad desde un nuevo ángulo. En esta oportunidad, reflexionamos sobre edificios y espacios que son parte de nuestra memoria colectiva y que también narran la evolución social y cultural de Paraná”.
El ciclo Pensar Paraná continúa consolidándose como un espacio de diálogo y reflexión sobre los procesos históricos, urbanísticos y sociales que dieron forma a la ciudad, en el marco de la preparación hacia los 200 años de su elevación a ciudad.
El próximo y último encuentro se realizará el viernes 31 de octubre a las 10 hs, en el Salón Mariano Moreno (Corrientes y Andrés Pazos). En esta oportunidad, se abordará la relación entre el arte y la sociedad paranaense, la difusión de la historia local en redes sociales y una reflexión final sobre la memoria e identidad de la ciudad.