El Teatro Municipal 3 de Febrero cerró 2025 con una agenda récord y más de 50 mil espectadores
El Teatro Municipal 3 de Febrero concluyó un 2025 de intensa actividad cultural, con un balance altamente positivo que lo consolidó como uno de los espacios culturales más convocantes de la ciudad de Paraná. A lo largo del año se desarrollaron 365 funciones y actividades, con una programación sostenida y diversa.
Con propuestas que abarcaron espectáculos de artistas locales y nacionales, conversatorios, presentaciones, muestras, galas y actos institucionales, el histórico teatro también ofreció funciones para estudiantes, actividades destinadas a las infancias y visitas guiadas, reforzando su rol como espacio público abierto a la comunidad.
Durante el año, más de 50.000 espectadores participaron de las distintas iniciativas, reafirmando el vínculo del público con uno de los emblemas culturales de Paraná. En ese marco, más de 9.000 artistas pasaron por el escenario del 3 de Febrero, con una fuerte presencia de producciones locales, que compartieron cartelera con referentes del ámbito nacional.
En el plano educativo y patrimonial, se concretaron 91 visitas guiadas, con la participación de 71 escuelas, facultades e instituciones de toda la provincia, que pudieron conocer la historia del edificio y su funcionamiento, promoviendo el acceso a la cultura y al patrimonio teatral.
Desde la Municipalidad de Paraná se destacó que 2025 fue un año de crecimiento, encuentro y presencia cultural, en el que el Teatro Municipal 3 de Febrero volvió a ocupar un lugar central en la agenda cultural, como espacio de referencia para la producción artística, la formación de públicos y el acceso democrático a la cultura.