El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda de diciembre con una amplia grilla de muestras artísticas

01/12/2025 | Cultura, Paraná

El Teatro 3 de Febrero dio a conocer su programación de diciembre, integrada por muestras anuales de academias, estudios e instituciones de danza, música y formación artística de la ciudad. La agenda reafirma el rol del coliseo municipal como espacio público de referencia para la comunidad cultural, donde cada año cientos de estudiantes comparten sus producciones sobre el escenario mayor.

A lo largo de tres semanas, academias, estudios y escuelas ofrecerán funciones abiertas para familias, amistades y el público en general, en una propuesta que destaca el acompañamiento municipal a las expresiones artísticas locales.

Programación

Lunes 1
9 h – Sorteo Títulos Ejecutivos
Entrada libre y gratuita
Género: Institucional – Duración: 1 h 30 min
Organiza: Municipalidad de Paraná

Martes 2
21 h – Muestra Anual de Danzas del Instituto Pirouette
Entradas: Anticipadas $18.000 / Generales $20.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Instituto Pirouette

Miércoles 3
21 h – Muestra Anual Vocal del Estudio Agustina Arias
Entrada general: $15.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza: Estudio Vocal Agustina Arias

Viernes 5
21 h – Sendero de Artistas a la Fama – Instituto Rita Riso
Entradas en Alameda de la Federación 429
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Instituto Rita Riso

Sábado 6
21 h – Muestra Anual de Glissade Ballet
Entrada general: $20.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Glissade Ballet

Domingo 7
21 h – Muestra de Danza Expresarte
Entrada general: $10.000
Género: Danza – Duración: 1 h 30 min
Organiza: Estudio de Danzas Expresarte

Martes 9
21 h – Muestra Anual del Estudio Open Ballet
Entrada general: $18.000
Género: Danzas – Duración: 2 h 30 min
Organiza: Estudio Open Ballet

Miércoles 10
21 h – Muestra “Bailando Bajo un Amanecer” – Espacio Danza
Entrada general: $15.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Espacio Danza

Jueves 11
21 h – Muestra Coreográfica de Tribality Studio
Platea y palcos: $20.000 – Tertulia: $15.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Tribality Studio

Viernes 12
21 h – Muestra Anual EDER
Entradas: Anticipadas $10.000 – Generales $15.000
Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza: Escuela de Danzas de Entre Ríos

Domingo 14
17, 19 y 21 h – Muestra de Danza de Sumar Laboratorio de Danza
Platea y palcos: $14.000 – Tertulia: $12.000
Género: Danzas – Duración: 1 h
Organiza: Sumar Laboratorio de Danza

Martes 16
20 h – Muestra Anual “Noche Mágica” – Escuela de Danzas de Gisela Otero
Entradas: Anticipadas $10.000 – Generales $15.000
Género: Danzas Españolas – Duración: 2 h
Organiza: Escuela de Danzas de la Prof. Gisela Otero

Miércoles 17
21 h – Muestra Anual del Estudio Maru Bellydance
Platea y palcos: $10.000 – Tertulia: $9.000
Género: Danzas Árabes y Urbanas – Duración: 2 h
Organiza: Estudio Maru Bellydance

Jueves 18
21 h – Muestra Anual de Alumnos Enta Omri – Bellydance Studio
Platea: $13.000 – Palcos: $52.000 – Tertulia: $11.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Bellydance Studio Escuela de Danzas

Viernes 19
21 h – Muestra Anual del Estudio Arte Carla Tista
Platea y palcos: $20.000 – Tertulia: $18.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Estudio Arte Carla Tista

Sábado 20
21 h – Show de Fin de Año de Con Pasión Latina
Preferencial (filas 1–10): $15.000 – Platea: $14.000
Palcos: $15.000 – Tertulia: $13.000
Género: Baile – Duración: 2 h
Organiza: Con Pasión Latina

Domingo 21
17, 19 y 21 h – Muestra Anual 2025 “Danzas y Ritmos” – División X
Platea: $15.000 – Palcos: $60.000 – Tertulia: $12.000
Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza: División X

