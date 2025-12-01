El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda de diciembre con una amplia grilla de muestras artísticas
El Teatro 3 de Febrero dio a conocer su programación de diciembre, integrada por muestras anuales de academias, estudios e instituciones de danza, música y formación artística de la ciudad. La agenda reafirma el rol del coliseo municipal como espacio público de referencia para la comunidad cultural, donde cada año cientos de estudiantes comparten sus producciones sobre el escenario mayor.
A lo largo de tres semanas, academias, estudios y escuelas ofrecerán funciones abiertas para familias, amistades y el público en general, en una propuesta que destaca el acompañamiento municipal a las expresiones artísticas locales.
Programación
Lunes 1
9 h – Sorteo Títulos Ejecutivos
Entrada libre y gratuita
Género: Institucional – Duración: 1 h 30 min
Organiza: Municipalidad de Paraná
Martes 2
21 h – Muestra Anual de Danzas del Instituto Pirouette
Entradas: Anticipadas $18.000 / Generales $20.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Instituto Pirouette
Miércoles 3
21 h – Muestra Anual Vocal del Estudio Agustina Arias
Entrada general: $15.000
Género: Música – Duración: 2 h
Organiza: Estudio Vocal Agustina Arias
Viernes 5
21 h – Sendero de Artistas a la Fama – Instituto Rita Riso
Entradas en Alameda de la Federación 429
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Instituto Rita Riso
Sábado 6
21 h – Muestra Anual de Glissade Ballet
Entrada general: $20.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Glissade Ballet
Domingo 7
21 h – Muestra de Danza Expresarte
Entrada general: $10.000
Género: Danza – Duración: 1 h 30 min
Organiza: Estudio de Danzas Expresarte
Martes 9
21 h – Muestra Anual del Estudio Open Ballet
Entrada general: $18.000
Género: Danzas – Duración: 2 h 30 min
Organiza: Estudio Open Ballet
Miércoles 10
21 h – Muestra “Bailando Bajo un Amanecer” – Espacio Danza
Entrada general: $15.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Espacio Danza
Jueves 11
21 h – Muestra Coreográfica de Tribality Studio
Platea y palcos: $20.000 – Tertulia: $15.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Tribality Studio
Viernes 12
21 h – Muestra Anual EDER
Entradas: Anticipadas $10.000 – Generales $15.000
Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza: Escuela de Danzas de Entre Ríos
Domingo 14
17, 19 y 21 h – Muestra de Danza de Sumar Laboratorio de Danza
Platea y palcos: $14.000 – Tertulia: $12.000
Género: Danzas – Duración: 1 h
Organiza: Sumar Laboratorio de Danza
Martes 16
20 h – Muestra Anual “Noche Mágica” – Escuela de Danzas de Gisela Otero
Entradas: Anticipadas $10.000 – Generales $15.000
Género: Danzas Españolas – Duración: 2 h
Organiza: Escuela de Danzas de la Prof. Gisela Otero
Miércoles 17
21 h – Muestra Anual del Estudio Maru Bellydance
Platea y palcos: $10.000 – Tertulia: $9.000
Género: Danzas Árabes y Urbanas – Duración: 2 h
Organiza: Estudio Maru Bellydance
Jueves 18
21 h – Muestra Anual de Alumnos Enta Omri – Bellydance Studio
Platea: $13.000 – Palcos: $52.000 – Tertulia: $11.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Bellydance Studio Escuela de Danzas
Viernes 19
21 h – Muestra Anual del Estudio Arte Carla Tista
Platea y palcos: $20.000 – Tertulia: $18.000
Género: Danzas – Duración: 2 h
Organiza: Estudio Arte Carla Tista
Sábado 20
21 h – Show de Fin de Año de Con Pasión Latina
Preferencial (filas 1–10): $15.000 – Platea: $14.000
Palcos: $15.000 – Tertulia: $13.000
Género: Baile – Duración: 2 h
Organiza: Con Pasión Latina
Domingo 21
17, 19 y 21 h – Muestra Anual 2025 “Danzas y Ritmos” – División X
Platea: $15.000 – Palcos: $60.000 – Tertulia: $12.000
Género: Danzas – Duración: 1 h 30 min
Organiza: División X