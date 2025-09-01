El Teatro 3 de Febrero presenta su completa agenda cultural de septiembre
El Teatro Municipal 3 de Febrero invita a vivir un septiembre lleno de cultura y arte con una variada programación que incluye música, danza, teatro infantil y shows de artistas de renombre nacional. La propuesta está destinada tanto a residentes como a turistas, consolidando al teatro como un epicentro cultural de Paraná.
Además de su oferta escénica, el teatro ofrece visitas guiadas gratuitas, permitiendo a los visitantes conocer su historia y arquitectura. Estas visitas se realizan todos los lunes del mes a las 9:00 y 10:00 hs y están abiertas a escuelas, instituciones educativas y público general. Los interesados pueden solicitar turno al correo visitasguiadasteatro3@gmail.com.
Con esta agenda, el Coliseo reafirma su rol como motor de turismo cultural, combinando entretenimiento, formación artística y la valorización del patrimonio histórico.
Destacados del mes:
- Camerata Bariloche: jueves 4 de septiembre a las 20 hs. Repertorio clásico y tangos de Astor Piazzolla. Organiza Asociación Mariano Moreno.
- Topa: Es Tiempo de Jugar: sábado 6 de septiembre a las 15 hs. Espectáculo infantil galardonado con Premio Konex 2025 y Premios Hugo.
- Agarrate Catalina: jueves 18 de septiembre a las 21 hs. Murga uruguaya que combina humor, ironía y música.
- Piano Bar “Íntimo”: viernes 19 de septiembre a las 21 hs. Tributo a Charly García con sus grandes éxitos.
- Indios: viernes 26 de septiembre a las 21 hs. Presentación del nuevo disco Artificio.
Agenda completa de septiembre:
- 3/09, 20:30 hs – Ballet Los Entrerrianos (Danza)
- 4/09, 20 hs – Camerata Bariloche (Música)
- 5/09, 20 hs – Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante (Danza y coro, entrada libre)
- 6/09, 15 hs – Topa: Es tiempo de jugar (Teatro infantil)
- 7/09, 19 hs – Pasión, el arte en su máxima expresión (Danza)
- 9/09, 20 hs – Llena de gracia, de Santiago Maranzana (Teatro)
- 10/09, 10 hs – La Escuela va al Teatro: Fedra en karaoke (Tragedia)
- 12/09, 21 hs – Sex, de José María Muscari (Teatro)
- 13/09, 20 hs – Orquesta Sinfónica de Entre Ríos (Música, entrada libre)
- 14/09, 20 hs – Muestra anual: Dancing Queen (Teatro)
- 16/09, 19 hs – Premio Mejor Compañero 2025 (Institucional, entrada libre)
- 18/09, 21 hs – Agarrate Catalina (Música)
- 19/09, 21 hs – Piano Bar “Íntimo” (Música)
- 20/09, 21 hs – Encuentro Coral (Coro, entrada libre)
- 25/09, 20:30 hs – Muestra anual: Estrellas danzando (Danza)
- 26/09, 21 hs – Indios en Paraná (Música)
- 28/09, 21 hs – Los del Litoral en concierto (Música)
- 30/09, 21 hs – Encuentro Coral 50 años Colegio de Martilleros (Música coral, entrada libre)