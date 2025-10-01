Maran Suites & Towers

El Teatro 3 de Febrero cumple 117 años: La Municipalidad de Paraná armó una rica agenda cultural y homenajes

Redacción | 01/10/2025 | Cultura, Paraná | No hay comentarios

Octubre llega cargado de propuestas al Teatro Municipal 3 de Febrero. La programación reúne espectáculos para todos los públicos, desde funciones escolares hasta grandes conciertos, en un mes especial por celebrarse el 117° aniversario del Coliseo de Paraná.

Entre los destacados, se suman nuevas funciones de “La Escuela va al Teatro”, a cargo del grupo Teatro del Bardo, que acercará a cientos de estudiantes de la ciudad al universo escénico. También, el cantautor Raly Barrionuevo volverá a presentarse en Paraná con un repertorio cargado de música popular y compromiso social, una de las citas más esperadas del mes.

Las celebraciones por el aniversario del Teatro contarán con actividades abiertas y gratuitas. Habrá visitas guiadas especiales para descubrir su historia y arquitectura (miércoles 15 y martes 21), y los Conciertos Didácticos de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que ofrecerán dos presentaciones adaptadas para distintos niveles educativos, acercando a niñas, niños y jóvenes al mundo de la música sinfónica.

El sábado 18 tendrá lugar el Concierto Aniversario, con un Encuentro de Guitarras Entrerrianas que reunirá a tres intérpretes de excelencia: Ernesto Méndez, Silvina López y Eduardo Isaac. La velada será además un homenaje a la comunidad eslovena radicada en Entre Ríos, en el marco del 80° aniversario de la Asociación Mariano Moreno y con el acompañamiento de la Fundación Eslovena Slovenski Duh.

El programa de actividades se completa con el Ciclo Pensar Paraná, el martes 21 en el foyer del Teatro, que abrirá un espacio de charlas y reflexiones sobre la historia del edificio y de la ciudad.

De esta manera, el Teatro 3 de Febrero celebrará su 117° aniversario reafirmando su lugar como emblema cultural de Paraná y escenario de encuentro de la comunidad.

Programa

Miércoles 1

21 hs | Muestra Anual: Razón de Vivir

Entradas por boletería del Teatro:

-Plateas: $10.000

-Palcos bajos y altos: $12.000

-Tertulia: $8.000

Género: Música – Duración: 1 h 30 min

Organiza Fabián Solaro

Jueves 2

21 hs | Teatro Negro de Praga

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:

-Preferencial: $45.000

-Platea y palcos: $40.000

-Anfiteatro: $40.000

-Tertulia: $35.000

Género: Teatro – Duración: 2 h

Organiza Paracima Producciones

Viernes 3

21 hs | Gustavo Cordera – Caravana 2025

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

-Platea y palcos bajos: $40.000

-Palcos altos y tertulia: $35.000

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Sin Producciones

Sábado 4

21 hs | Gloriana + Varietales

Entradas por boletería del Teatro o por Ticketway:

-Entrada general: $15.000

Género: Musical / Coros – Duración: 2 h

Organiza Gloriana + Varietales

Domingo 5

15 hs | Aprendamos Explorando

Entradas por boletería del Teatro o por plateavip.com.ar:

-Platea y palcos bajos: $20.000

-Palcos altos: $18.000

-Tertulia: $16.000

Género: Infantil – Duración: 2 h

Organiza Sin Producciones

Miércoles 8

10 hs | La Escuela va al Teatro: Pánfilos

-Entrada general: $3.000

Reservas: 3434565942

Género: Comedia histórica – Duración: 1 h aprox.

Organiza Teatro del Bardo

Jueves 9

20 hs | Marcelo Arce presenta Rapsodia Bohemia

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:

-Platea y palcos: $20.000

-Tertulia: $15.000

-Socios: $10.000

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Asociación Mariano Moreno

Viernes 10

21 hs | ¿Qué le pasa a Lupita?

-Entrada general: $15.000

Género: Comedia musical – Duración: 1 h 15 min

Organiza Favio Vides Producciones Artísticas

Sábado 11

21 hs | Memphis la Blusera en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:

-Preferencial: $30.000

-Platea y palcos bajos: $27.000

-Palcos altos y anfiteatro: $25.000

-Tertulia: $22.000

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Paracima Producciones

Domingo 12

20:30 hs | Festival de Danza

-Entrada general: $10.000

Género: Danza – Duración: 2 h

Organiza Mirta Medrano y Rocío Bensano

Miércoles 15

10 hs | Visita guiada especial Aniversario

Martes 14

21:00 horas | Concierto Aniversario del Comando de la 2ª Brigada Blindada

Entrada libre y gratuita

Género: Música – Duración: 1 h 30 min

Organiza 2ª Brigada Blindada

Miércoles 15

20:30 hs | Festival Artístico 25 Aniversario de Urrundik

-Entrada general: $5.000

Género: Danza y Música – Duración: 2 h

Organiza Asociación Vasca Urrundik

Jueves 16

14:30 y 16:30 hs | Concierto Didáctico Orquesta Sinfónica

Viernes 17

21 hs | Raly Barrionuevo en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por Tickea:

-Preferencial: $35.000

-Platea y palcos bajos: $30.000

-Palcos altos y anfiteatro: $28.000

-Tertulia: $25.000

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Paracima Producciones

Sábado 18

20 hs | Encuentro de Guitarras Entrerrianas

117º Aniversario del Teatro y 80º Aniversario de la Asociación Mariano Moreno

Entrada libre y gratuita

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Municipalidad de Paraná – Asociación Mariano Moreno – Fundación Eslovena Slovenski Duh

Domingo 19

21 hs | Enhumoradísimo – El Varieté

-Entrada general: $20.000

Género: Varieté – Duración: 1 h 30 min

Organiza Leo Bartolomé

Martes 21

10 hs | Visita guiada especial Aniversario

Miércoles 22

10 hs | La Escuela va al Teatro: Fedra en Karaoke

-Entrada general: $3.000

Reservas: 3434565942

Género: Tragedia – Duración: 1 h aprox.

Organiza Teatro del Bardo

Miércoles 22

21 hs | Muestra Anual Coreográfica

-Entrada general: $12.000

Género: Exhibición de bastones – Duración: 2 h

Organiza Asociación Civil Guardia del Paraná

Jueves 23

20 hs | Concierto en Homenaje a Reinaldo Zemba

Entrada libre y gratuita

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Asociación Verdiana – Orquesta de Cámara de UADER – Asociación Mariano Moreno

Viernes 24

21 hs | Muestra Coreográfica 2025

-Entrada general: $18.000

Género: Ballet, Neoclásico y Contemporáneo – Duración: 2 h

Organiza LB Danzas

Sábado 25

21 hs | Playing For Change Day 2025

-Entrada general: $5.000

Género: Música – Duración: 2 h

Organiza Play For Change Diamante

Martes 28

21 hs | Muestra de Danzas Españolas

-Platea: $10.000

-Palcos bajos y altos: $45.000 (entero)

Género: Danzas españolas – Duración: 2 h

Organiza Estudio Viva España

Miércoles 29

21 hs | Tango por Siempre Tango

-Entrada general: $10.000

Género: Danza, Música y Tango – Duración: 1 h 30 min

Organiza Tati Colombo

Viernes 31

21 hs | Muestras de Danza: Entre Ritmos

-Platea y palcos: $15.000

-Tertulia: $10.000

-Anticipadas: $10.000

Género: Danzas españolas y flamenco – Duración: 2 h

Organiza Instituto Coreográfico de Danzas Españolas.

