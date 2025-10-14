El taxista que llevó a Pablo Laurta de Córdoba a Entre Ríos reveló espeluznantes detalles de lo que vio y oyó durante el viaje
Tras la detención en Entre Ríos del uruguayo Pablo Rodríguez Laurta, de 39 años y acusado de cometer un doble femicidio y el intento de secuestro de su propio hijo, comienzan a aparecer escalofriantes detalles alrededor del caso que sacude al país. Ahora, el taxista que los subió a su vehículo luego de los asesinatos y los trasladó hasta Gualeguaychú reveló detalles del viaje.
“El nene estaba descompuesto, tenía hambre. Él le daba solo golosinas. Tuvimos que parar un par de veces porque vomitaba”, detalló.
El taxista, que se mantuvo en el anonimato para no entorpecer la investigación del caso, contó que levantó a Laurta y al nene de seis años en cercanías de la terminal de ómnibus, en la denominada Plaza de los Niños. Fue alrededor de las 11 de la mañana del sábado pasado.
Un traslado ya concertado por la agencia en la que trabaja. Los subió y emprendió rumbo hacia la localidad entrerriana. “El viaje fue bastante normal, salvo que el nene estaba descompuesto. Estaba amarillo, volaba de fiebre”, repasó el conductor del auto.
En una entrevista realizada por Cadena 3, el taxista reveló que inicialmente, Laurta le había pedido que los llevara hacia Concordia, pero que a mitad de camino, el destino cambió hacia Gualeguaychú.
“En pleno viaje decidió cambiar el destino. Le recomendé llevar al nene a algún centro asistencial por la descompostura que tenía, pero se negó. Sólo quería un lugar para cambiarlo, ya que estaba sucio por los vómitos, y un lugar donde cambiar dólares”, recordó.
En una parte del reportaje, el conductor del taxi reveló que el nene le pidió un par de veces al hombre irse con su mamá, pero que el hombre se lo negó. “Le dijo que por un largo tiempo no la iba a ver más”, sentenció el taxista.
“Me llamó la atención que al nene no le ofreciera comida. Le daba golosinas e intentaba contentarlo sólo con eso. El hombre llevaba sólo un bolso, una mochila, y ya no tenía ropa para cambiarlo al nene”, reveló.
El taxista consignó que durante el viaje que duró alrededor de ocho horas, el hombre iba comunicándose con hoteles de Entre Ríos para realizar una reserva. “Se comunicó seguro con el Hotel Praga, y el Hotel Berlín”, contó.
El taxista admitió que cuando se enteró de a quienes había trasladado sin darse cuenta, “se le heló el alma”. “Durante el viaje, él me dijo que tenía problemas con su expareja. Que le tenía bronca. A veces se exaltaba, estaba como nervioso. Dijo que su ex era una hija de p…, y que le había cagado la vida”, detalló.
Y consignó que al menos, Laurta llevaba dos celulares, “desconozco si tenía un tercero”, dijo.
El chofer dijo que los dejó a una cuadra del Hotel Berlín, y que se dio cuenta a quien había transportado el domingo por la mañana. Allí, decidió avisar a la Policía y fue uno de los datos clave para poder dar con el doble femicida.