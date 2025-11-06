El “Tata” Martino vuelve a la MLS: regresa al Atlanta United donde fue campeón en 2018
Atlanta United anunció el regreso de Gerardo “Tata” Martino como entrenador, con contrato hasta la temporada 2027. El técnico argentino, que condujo al equipo al título de la MLS en 2018 y fue elegido entrenador del año, vuelve a la franquicia donde dejó su primera gran huella en el fútbol estadounidense.
“Este momento no se trata de revivir el pasado, sino de mirar hacia adelante y construir una nueva base mientras abrazamos la evolución constante que exige competir en la MLS”, expresó Arthur M. Blank, propietario del club, al confirmar la noticia.
Martino, de 62 años, dejó el Inter Miami hace casi un año por motivos personales, luego de una etapa en la que consiguió los primeros títulos del club —la Leagues Cup 2023 y el Supporters’ Shield 2024— con Lionel Messi como figura. El rosarino había dirigido al crack argentino tanto en la Selección y como en el Barcelona, antes de reencontrarse con él en Florida.
En su paso por Miami, el equipo tuvo un registro de 26 triunfos, 9 empates y 12 derrotas en la MLS, consolidándose como uno de los proyectos más competitivos de la liga. Ahora, el “Tata” busca una nueva reconstrucción en Atlanta, el lugar donde su estilo ofensivo y su liderazgo marcaron una época.