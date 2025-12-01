El Taller de Canto Comunitario cerró su año con una muestra final en el Juan L. Ortiz
El grupo dirigido por Eliseo Almada presentó su Muestra Final en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, dando visibilidad al proceso colectivo y artístico construido durante todo el 2025. Vecinos y vecinas de Paraná disfrutaron de una propuesta que destacó la formación cultural, el trabajo grupal y el encuentro alrededor de una experiencia artística participativa.
La presentación incluyó un repertorio diverso, con obras populares, piezas folclóricas, canciones del cancionero regional, tango y composiciones de autor. La variedad musical permitió mostrar el crecimiento del taller y el recorrido artístico de sus integrantes.
El director del Taller de Canto Comunitario, Eliseo Almada, valoró el camino transitado junto a los participantes: “Fue muy gratificante poder llegar a estas instancias; la mayoría de quienes cantaron lo hacen por primera vez. Pudimos presentar un repertorio muy variado, donde había diferentes estilos”, destacó.