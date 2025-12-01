Maran Suites & Towers

El Taller de Canto Comunitario cerró su año con una muestra final en el Juan L. Ortiz

Redacción | 01/12/2025 | Cultura, Paraná | No hay comentarios

El grupo dirigido por Eliseo Almada presentó su Muestra Final en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, dando visibilidad al proceso colectivo y artístico construido durante todo el 2025. Vecinos y vecinas de Paraná disfrutaron de una propuesta que destacó la formación cultural, el trabajo grupal y el encuentro alrededor de una experiencia artística participativa.

La presentación incluyó un repertorio diverso, con obras populares, piezas folclóricas, canciones del cancionero regional, tango y composiciones de autor. La variedad musical permitió mostrar el crecimiento del taller y el recorrido artístico de sus integrantes.

El director del Taller de Canto Comunitario, Eliseo Almada, valoró el camino transitado junto a los participantes: “Fue muy gratificante poder llegar a estas instancias; la mayoría de quienes cantaron lo hacen por primera vez. Pudimos presentar un repertorio muy variado, donde había diferentes estilos”, destacó.

