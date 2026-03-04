El SUTNA, ATE, CTA y La Bancaria se movilizaron a la Secretaría de Trabajo en protesta contra el cierre de FATE y hubo choques con la Policía
El SUTNA, la CGT y La Bancaria se movilizaron hacia la Secretaría de Trabajo, donde la Policía de la Ciudad procedió a desalojar a los manifestantes que reclamaban por los despidos y el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, aplicando el protocolo antipiquetes, lo que derivó en el uso de gas pimienta, corridas y forcejos.
De las protestas participaron los representantes de la izquierda Myrian Bregman, Romina Del Pla, Rubén “Pollo” Sobrero y Eduardo Belliboni, quien denunció haber sido agredido por la Policía.
Representantes de ATE, la CTA y La Bancaria se sumaron a la marcha que convocó el SUTNA por el cierre de la fábrica de neumáticos ubicada en San Fernando.
En un clima de máxima tensión, el Gobierno suspendió la tercera audiencia para continuar las negociaciones por el cierre de FATE y extendió la conciliación obligatoria hasta el 11 de marzo.
AHORA: INCIDENTES CON TRABAJADORES DE FATE FRENTE A LA SECRETARÍA DE TRABAJO#LapeClubSocial @sergiolapegue pic.twitter.com/yek2OKknL5
— América TV (@AmericaTV) March 4, 2026
La Secretaría de Trabajo había convocado una reunión para las 11 de la mañana, pero terminó por levantarla a los 30 minutos de su inicio ante los hechos violentos que se registraron puertas afuera de la sede de Alem al 600.
“Estábamos concentrando en la puerta de la secretaría y a los 30 minutos empezaron a reprimirnos, nos tiraron con balas de goma y gases lacrimógenos, tremenda represión, ahora estamos volviendo a FATE”, relataron desde el SUTNA.
Las corridas ocurrieron unos minutos después de la llegada de los trabajadores de FATE, cuando la Policía decidió avanzar sobre los manifestantes con un camión hidrante y lanzando gases lacrimógenos sobre las personas que habían cortado dos carriles frente a la mencionada dependencia oficial.
En las imágenes se pudo ver a Belliboni tendido en el suelo y al cordón policial pasar por encima de él. Luego, el dirigente del Polo Obrero fue retirado del lugar por efectivos policiales.