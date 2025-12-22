El SUTNA anunció un paro de 24 horas con manifestaciones frente a las fábricas de Fate y Bridgestone
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) anunció un paro de 24 horas que comenzará este martes 23 de diciembre, acompañado por manifestaciones frente a las plantas de Fate y Bridgestone, en reclamo por la ausencia total de avances en las negociaciones paritarias. En el caso de Fate, el conflicto se agrava debido a que la empresa no otorgó ningún aumento salarial en todo 2025.
La medida de fuerza se extenderá desde las 14 del martes 23 hasta las 14 del miércoles 24. Previamente, a las 13 del martes, los trabajadores se concentrarán en las puertas de ambas fábricas para exigir una recomposición urgente de los salarios, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo.
Desde el gremio denunciaron que las empresas del sector se niegan sistemáticamente a discutir incrementos salariales, aun cuando fueron convocadas por la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar en paritarias. Según el sindicato, esta postura se combina con políticas de ajuste que impactan directamente en los ingresos de los trabajadores.
Festival en Fate y críticas a las patronales
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, aseguró que en el último encuentro realizado el viernes pasado en la sede de Trabajo, las empresas no realizaron ninguna oferta de aumento. “Las patronales del neumático utilizan maniobras dilatorias para imponer salarios de miseria y profundizar la precarización”, afirmaron desde el gremio, al tiempo que advirtieron que “la paciencia de los trabajadores se agotó”.
En ese marco, la jornada de lucha incluirá un festival solidario frente a la planta de Fate, que comenzará a partir de las 19 del martes. La actividad contará con murgas y conjuntos musicales, y busca sumar a familias, vecinos y organizaciones sindicales en respaldo al reclamo.
“Defender el salario es defender las condiciones de vida de nuestras familias”, remarcaron desde la organización sindical, al justificar la decisión de parar en fechas sensibles para la industria. “No es solo una pelea gremial: es una pelea por la dignidad de quienes producen”, agregaron.
Un conflicto que se profundiza
El conflicto del neumático se arrastra desde hace más de un año, con paritarias sin acuerdo y un escenario marcado por ofertas empresarias por debajo de la inflación. Desde el SUTNA señalaron que, aun cuando Pirelli y Bridgestone otorgaron sumas a cuenta, las propuestas fueron insuficientes para revertir la pérdida salarial.
El gremio reiteró que no aceptará acuerdos a la baja ni salarios que consoliden la pérdida del poder adquisitivo, y advirtió que, si no hay respuestas concretas, el conflicto seguirá escalando. En ese sentido, responsabilizó directamente a las empresas, a las que acusó de priorizar sus márgenes de ganancia mientras empujan a los trabajadores a atravesar las fiestas sin aumento salarial.