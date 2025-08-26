El Superior Tribunal de Justicia desarrolló su reunión de Acuerdo en Concepción del Uruguay
En la Sala de Audiencias del Tribunal de Juicios y Apelaciones, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) realizó hoy en Concepción del Uruguay su reunión de Acuerdo, encabezada por su presidente, vocal Leonardo Portela, y la presencia de la vicepresidenta del STJER, Laura Mariana Soage; los vocales Daniel Carubia; Germán Carlomagno; la vocal Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Gisela Schumacher; y el vocal Carlos Federico Tepsich.
Durante el encuentro abordaron temas vinculados a la situación de la jurisdicción y mantuvieron reuniones con integrantes de la Magistratura y de la sección local del Colegio de la Abogacía, en las cuales pudieron compartir con los miembros del Superior Tribunal sus inquietudes y pareceres respecto del funcionamiento de la Justicia en la jurisdicción Uruguay.
En la oportunidad, el STJER recibió al presidente de la Sala del Trabajo de Concepción del Uruguay, Sergio Daniel Toloy; a la jueza y a la secretaria del Juzgado de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1, Alejandra Núñez y Belén Prado, respectivamente; a la jueza Civil y Comercial Nº 1, Sonia Mabel Rondoni, y al juez Civil y Comercial Nº 2, Gustavo Amílcar Vales; a la jueza de Garantías Nº 1, Alejandrina Herrero, y al juez de Garantías Nº 2, Gustavo Ariel Díaz.
También dialogaron con representantes de la sección Concepción del Uruguay del Colegio de la Abogacía.
Por su parte, la vocal Susana Medina participó de la reunión de manera virtual.
Fuente: SIC-STJER.-