El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó la mayoría de los planteos contra la Ley del Consejo de la Magistratura
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), integrado por los doctores y doctoras Gustavo Pimentel, Carlos Federico Tepsich, Gervasio Labriola, Mauricio Mayer, Santiago Brugo, Matilde Federik, Marcela Badano y Laura Mariana Soage, resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por Valeria Harari y otros accionantes contra los artículos 6, 23, 26 y 28 de la Ley N° 11.003, que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura provincial. La mayoría de los planteos fueron rechazados y la ley fue declarada constitucional en sus principales aspectos.
Aspectos destacados de la resolución:
- Legitimación activa:
Por unanimidad, el Tribunal rechazó el planteo del Estado provincial que cuestionaba la legitimación de las y los accionantes. Se ratificó que, conforme al artículo 61 de la Constitución de Entre Ríos, cualquier habitante de la provincia puede ejercer la acción popular de inconstitucionalidad.
- Artículo 6 (requisitos para integrar el Consejo):
Los actores cuestionaron que la ley establezca distintos requisitos según el estamento de los consejeros, argumentando desigualdad. Por unanimidad, el Tribunal rechazó esta inconstitucionalidad, sosteniendo que los requisitos diferenciados no vulneran la igualdad ni el equilibrio entre los estamentos.
- Artículo 23 (conformación de listas de jurados):
Se impugnó la facultad del STJER para proponer jurados. Por mayoría (Pimentel, Labriola, Mayer, Brugo y Soage), se rechazó el reclamo, aclarando que el STJ solo aporta nombres potenciales y que la decisión final recae en el Consejo de la Magistratura. En disidencia votaron Tepsich, Badano y Federik.
- Artículo 26 (revisión judicial directa por el STJER):
Se cuestionó la constitucionalidad del recurso directo ante el STJ. La mayoría (Pimentel, Labriola, Mayer, Brugo, Tepsich y Soage) rechazó el planteo, considerando que no limita el acceso a la justicia ni viola el principio de juez natural, además de ser necesario para agilizar la cobertura de cargos. Badano y Federik votaron en disidencia.
- Artículo 28 (informe de desempeño del STJ y Colegio de la Abogacía):
Se cuestionó la constitucionalidad de la norma que prevé informes sobre el desempeño laboral de los concursantes. La mayoría rechazó la inconstitucionalidad, señalando que estos informes no afectan garantías constitucionales, no son decisivos y pueden ser impugnados para corrección de errores. Votaron en disidencia Tepsich, Badano y Federik.
- Artículo 26, última parte (denegatoria tácita por falta de resolución):
Por unanimidad, el Tribunal declaró inconstitucional la disposición que considera denegado un recurso si en 30 días no se dicta sentencia. Se argumentó que esta omisión viola el debido proceso, al impedir una decisión motivada frente a los argumentos presentados por el concursante.