El sube y baja de la economía en la Era Milei: 17.323 empresas menos en 15 meses, según datos oficiales
En 2024 y el primer trimestre de 2025, se crearon 79.787 empresas y cerraron 97.110. Quedó un saldo negativo de 17.323 empresas, con una caída neta del empleo que afectó a 17.949 trabajadores, según la Secretaría de Trabajo de la Nación. Estos datos oficiales no toman en cuenta los puestos de trabajo que se perdieron por las desvinculaciones o cesantías de personal de las empresas que continuaron con su actividad.
Las cifras oficiales marcan entre altas y bajas 5.553 empresas menos en el primer trimestre de 2024, en el segundo trimestre 4.627 menos, en el tercero -2.804, en el cuarto – 2.042 y en el primer trimestre de este año 2.297 menos.
El informe OFICIAL señala que “la apertura implica la creación de puestos de trabajo, mientras que el cierre de empresas conlleva la destrucción de puestos. Por lo tanto, es importante cuantificar el saldo neto en el número de puestos de trabajo que resulta de la rotación de firmas, sin considerar las variaciones producidas en las empresas que continúan en actividad”.
En esos 15 meses, las empresas que cerraron afectaron a 224.665 trabajadores y las que abrieron beneficiaron a 206.716, con un saldo negativo de 17.949.
En el primer trimestre de 2024, el número de empleos destruidos por cierres fue mucho mayor al número de empleos creados (-9.856 trabajadores), en los trimestres siguientes la reducción del empleo fue disminuyendo hasta 789 en el cuarto de 2024. Y en el primer trimestre de 2025 la creación de empleo por aperturas consiguió superar en 2.492 a la destrucción de empleo por cierres, pese a que se perdieron 2.297 empresas.
Dicho informe reconoce que “parte de la bibliografía adjudica la menor rotación empresarial de Argentina a razones estructurales vinculadas a la rigidez de las regulaciones laborales, a la limitación de la competencia de los mercados locales y a la excesiva protección de la producción nacional, entre otros factores. La verificación de estas afirmaciones va más allá del objetivo de esta sección; sin embargo, es importante mencionar que la evolución histórica reconoce que la rotación de firmas en la Argentina es un fenómeno procíclico, es decir que tiende a intensificarse durante las fases de expansión y a reducirse en los períodos de estancamiento o contracción económica”.