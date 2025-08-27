El STJER convoca a una actividad abierta en Paraná: “Lactancia, nuestra historia”
La Oficina de la Mujer del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) y el Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Río Paraná convocan a una actividad abierta al público para cerrar el Mes de la Lactancia con un espacio colectivo de reflexión.
El encuentro, denominado “Lactancia: Nuestra historia. Ronda de experiencias”, propone compartir vivencias bajo la consigna: “Compartimos nuestra historia, juntos nos acompañamos, sostenemos y somos red”.
La actividad se desarrollará el viernes 29 de agosto, de 15 a 17 horas, en Libertad 170 (entre España y Perú), Paraná, y está destinada a todas las personas interesadas en compartir su experiencia.
La organización está a cargo del Comité de Lactancia (Sociedad Argentina de Pediatría Filial Río Paraná) y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Entre Ríos.
Inscripciones en el siguiente enlace: Formulario de inscripción