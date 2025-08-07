El STJER convoca a cubrir una suplencia en la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos abrió un registro público de aspirantes para cubrir de forma suplente el cargo de Oficial Mayor Técnico en la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral. La convocatoria estará habilitada desde el lunes 11 de agosto a las 7 y se extenderá hasta el miércoles 14 a las 13.
Las personas interesadas deberán completar el formulario disponible en la web oficial del Poder Judicial (www.jusentrerios.gov.ar) y adjuntar únicamente la documentación que acredite idoneidad y experiencia laboral. El acceso directo al formulario es: Formulario de inscripción
Entre los requisitos excluyentes se establece contar con título de abogado/a y al menos cinco años de ejercicio profesional. Se valorará especialmente la formación en Derecho Administrativo Disciplinario, experiencia comprobable en el área, conocimiento actualizado de leyes laborales y normativas sobre derechos laborales y violencia laboral, así como formación en género.
No podrán postularse quienes, al momento del cierre del registro, no cumplan con la totalidad de los requisitos, conforme a las incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El STJ evaluará las solicitudes presentadas y convocará a entrevistas a quienes cumplan con los requisitos establecidos. Los resultados se notificarán por correo electrónico y se publicarán también en la sección correspondiente del sitio web institucional.