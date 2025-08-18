El STJ ordenó la regeneración de un bosque nativo en Villaguay y rechazó apelaciones de la Provincia y empresas
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) resolvió rechazar los recursos de apelación presentados por Salentein Argentina BV, Martín Fernando Beglinomini, Cristian Luis Stertz (como presidente de SYS S.A.), Jorge Rodríguez y el Gobierno provincial, contra la sentencia dictada el pasado 29 de mayo. Al mismo tiempo, hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la Fundación Cauce.
El Tribunal, conformado por las vocales Claudia Mizawak, Gisela Schumacher y el vocal Germán Carlomagno, dispuso que la Coordinación de Bosques Nativos, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Económico, elabore un plan de regeneración natural del bosque nativo. Para ello, podrán solicitar colaboración a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UADER y a docentes de la cátedra de Ecología de los Sistemas Agropecuarios y de Dasonomía de la UNER.
La vocal Claudia Mizawak fundamentó la necesidad de implementar medidas de recomposición del daño ambiental a través de la elaboración de este plan, que deberá detallar cómo se realizará la regeneración natural o, en su defecto, la restauración mediante la plantación de especies nativas. El documento deberá presentarse en un plazo de tres meses ante la jueza de grado para su aprobación. Una vez evaluado, se fijará un tiempo prudencial para que los responsables del daño ejecuten las acciones correspondientes.
Además, el fallo confirma lo resuelto por la jueza de Paz Nº 1 de Paraná, Virginia Giachello, quien había ordenado el cese inmediato del desmonte en los lotes ubicados en Mojones Norte y Mojones Sur, departamento Villaguay. La medida se adoptó al hacer lugar parcialmente a la acción de amparo ambiental promovida por Fundación Cauce: Cultura Ambiental – Causa Ecologista.