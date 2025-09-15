El STJ habilitó en Paraná una nueva sala de audiencias con tecnología de última generación
En el marco del proceso de modernización e informatización que impulsa el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), quedó habilitada en Paraná una nueva sala equipada con sistema de grabación de audiencias desarrollado por la Dirección de Informática en su versión más reciente.
El sistema fue diseñado para funcionar en audiencias presenciales y mixtas, con capacidad de registrar la participación de personas conectadas de manera remota a través de videoconferencia y de reproducir pruebas documentales.
La Sala 17, ubicada en el segundo piso del edificio sobre calle Córdoba, ya está instalada y operativa.
El equipamiento informático y audiovisual utilizado es de última generación, lo que permite la videoregistración segura y redundante de audiencias, con calidad profesional, integración directa con el software de gestión de expedientes y facilidad de uso para operadores y partes intervinientes.