El STF condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado
En una resolución sin precedentes, la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, convirtiéndose en la primera vez que un exmandatario brasileño es sentenciado por intento de golpe de Estado. La condena abarca además otros delitos graves.
Tras un exhaustivo análisis de las pruebas, los magistrados Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes se pronunciaron a favor de la condena, mientras que Luiz Fux votó en contra. El voto del juez Alexandre de Moraes, relator del caso, resultó decisivo: argumentó que Bolsonaro lideró una organización criminal destinada a desestabilizar el Estado.
La sentencia determinó la culpabilidad de Bolsonaro en múltiples delitos, entre ellos: intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Según el fallo, estas conductas se relacionan directamente con sus acciones y declaraciones como presidente, las cuales tenían como finalidad subvertir el orden democrático y perpetuarse en el poder.
La condena se divide en 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención, además del pago de una multa estimada en u$s75.000.
Al fundamentar la sentencia, De Moraes subrayó la responsabilidad del exmandatario en su rol de jefe de una organización criminal, señalando que utilizó el aparato estatal y fondos públicos para difundir “narrativas falsas” que buscaban fomentar la inestabilidad social. Asimismo, el magistrado tomó en cuenta la edad del acusado, superior a 70 años, como un atenuante en la aplicación de la pena.