El SSQ Group dejó de invertir en la Argentina y cerró Master Lajas despidió sus trabajadores a quienes les ofrece el 60% de indemnización en 12 cuotas
La pequeña localidad de Juana Koslay, en San Luis, no encuentra consuelo. El grupo inglés SSQ Group decidió dejar de invertir en Argentina y anunció el cierre de su planta Master Lajas que vendía laja al por menos y por mayor. La decisión deja sin trabajo a 54 operarios que desde enero mantenían tomada la planta para cobrar deudas salariales desde octubre de 2025.
Para una localidad de menos de 20.000 habitantes, el cierre de una de las pocas plantas que sostenía el comercio y las familias de las zonas es un hecho muy doloroso. Hace tres semanas que los trabajadores habían decidido ponerse firmes y reclamar a la empresa el pago de los haberes pendientes de diciembre y enero, además del medio aguinaldo y horas extras que les adeudaban desde octubre pasado.
Nadie les respondía los reclamos. Los trabajadores denunciaron que detectaron movimientos irregulares dentro del predio, contaron que “la patronal había intentado retirar maquinarias y herramientas esenciales para la producción”. Se imaginaron lo peor y para resguardar su fuente de trabajo decidieron permanecer en la planta hasta que la empresa les pague lo adeudado. A las deudas salariales se sumaba la deuda de aportes y la interrupción de la obra social.
En plena negociación laboral, la empresa anunció “los accionistas mayoritarios no quieren invertir más en el país”, contó Leandro Pérez, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Agregó “la actividad minera está muy parada, venimos haciendo convenios de suspensiones de jornadas. En ese caso, deciden directamente cerrar dejando a 54 trabajadores directos, más los puestos indirectos, los proveedores porque generaron una gran deuda. Siguieron y el agua les llegó al cuello, los que pagan ahora la consecuencia son los trabajadores”, señaló Pérez de Aoma.
La empresa Master Lajas, de capitales ingleses, ubicada sobre avenida José Santos Ortiz (km 781), tras reaperecer hizo una propuesta. SSQ Group ofreció pagar el 60% de las indemnizaciones en 12 cuotas. La propuesta fue rechazada por los trabajadores, que mantienen la toma de la fábrica desde fines de enero y el lunes tendrán una nueva audiencia en Relaciones laborales para ver si pueden llegar a un acuerdo.
Si bien la planta de Master Lajas funciona con ese nombre en Juana Koslay desde hace 12 años, la planta de lajas tiene más años y fue cambiando de nombres.
SSQ Group es una empresa de la construcción que desde 1980 se dedica a construir y vender lajas, cuenta con oficinas en Londres y España. Sin duda tiene una fuerte espalda, por eso los trabajadores decidieron rechazar la propuesta y mantenerse en la planta.
Mientras tanto, los habitantes de la localidad de Juana Koslay, que lleva su nombre en honor a una princesa de la tribu Michilingüe, esperan un milagro.