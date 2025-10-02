El SPER y Uader avanzan en la creación de una Licenciatura en Seguridad Pública para el personal penitenciario
El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), junto a la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Uader, trabaja en la articulación académica que permitirá a los egresados de Técnicos Superiores en Seguridad Pública orientada a la Seguridad y Tratamiento Penitenciario complementar su formación mediante una Licenciatura en Seguridad Pública.
El proyecto se abordó en una reunión institucional con la participación del director general del SPER, Alejandro Miotti, el decano de la Facultad, Juan Pablo Filipuzzi, el director principal de Formación Penitenciaria, Prefecto Franco Esteban, la Jefa del Departamento Pedagógico y Administrativo del SPER, Prof. Adj. Ppal. Paula Baños, y el Auxiliar en Formación, Lic. Subadj. Santiago Silvera.
Durante el encuentro se definieron ejes de trabajo clave, que incluyen:
- Diseño de un esquema de reconocimiento de trayectos previos y saberes profesionales para favorecer la continuidad de estudios.
- Requisitos de ingreso y cursado, contemplando modalidades presenciales, virtuales y combinadas.
- Planificación anual de cupos y cronogramas para cohortes provenientes del SPER.
- Mecanismos de seguimiento y evaluación académica, garantizando estándares de calidad y pertinencia.
Aunque se trata de instancias iniciales, la reunión constituye un hito institucional, al establecer una hoja de ruta compartida para formalizar instrumentos de cooperación, promover la profesionalización continua y consolidar oportunidades de desarrollo académico para el personal penitenciario.