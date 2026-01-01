El sistema eléctrico de Gualeguaychú registró una falla antes de la Noche Vieja
Enersa informó horas antes de arrancar el Nuevo Año que el suministro eléctrico se encuentra restablecido en la ciudad de Gualeguaychú y zonas aledañas, luego de la falla registrada en la Estación Transformadora Gualeguaychú, ocurrida al finalizar la tarde de este miércoles 31 de diciembre, que afectó a dos distribuidores de la Cooperativa Eléctrica local.
Las tareas desarrolladas por los equipos técnicos permitieron recomponer el funcionamiento del sistema y recuperar la prestación del servicio para los usuarios alcanzados por la interrupción.
Desde la Empresa y la Cooperativa se continúa con el seguimiento del sistema, al tiempo que se agradece la comprensión de la comunidad durante el desarrollo de los trabajos.
