El Sistema de Alerta Temprana alcanzará al 60% de las secundarias entrerrianas para prevenir el abandono escolar
El Sistema de Alerta Temprana (SAT) se implementará en el 60% de las escuelas secundarias de Entre Ríos, un avance significativo respecto al 15% registrado en 2023. La medida, impulsada por el Consejo General de Educación (CGE), busca prevenir el abandono escolar y acompañar las trayectorias educativas.
“Para nosotros este es un momento muy importante en el marco de la política educativa. Las cifras de trayectorias frágiles son preocupantes y venimos trabajando para contar con la información necesaria que nos permita comprender y acompañar esas realidades”, expresó la presidenta del CGE, Alicia Fregonese.
La funcionaria resaltó que “un alumno que no termina la secundaria tiene menos oportunidades de acceder a un empleo de calidad y mejor remunerado, por eso este sistema es fundamental para cambiar el futuro de la educación”. Y agregó: “Estoy feliz de reforzar esta herramienta que llegará a más del 60 por ciento de las escuelas secundarias de la provincia”.
El SAT se apoya en la información que las instituciones cargan en el sistema SAGE, donde se generan alertas que permiten detectar a estudiantes en riesgo de interrumpir su escolaridad. Esto facilita identificar los casos, analizar las causas de desvinculación e implementar intervenciones personalizadas.
Durante 2025, el sistema estará disponible en 340 escuelas secundarias —tanto orientadas como técnicas—, incluyendo las 80 que participaron en la prueba piloto de 2023 y las 192 pertenecientes a los programas Red de Escuelas que Transforman, Escuelas que Acompañan y Acompañar.
En ese marco, la coordinadora de direcciones de nivel, Gimena Natalí Reisenauer, destacó: “En Entre Ríos, el 21% de los estudiantes interrumpe su trayectoria en la secundaria, y detrás de cada número hay múltiples causas. El SAT nos permite anticiparnos y desplegar intervenciones pertinentes. Haber pasado de las escuelas piloto a una cobertura del 60% es un gran paso en la prevención del abandono escolar”.
Como novedad, el sistema permitirá que directivos, asesores pedagógicos, preceptores, supervisores y directores departamentales visualicen y atiendan las alertas. Además, el índice de riesgo considerará calificaciones en Lengua y Matemática, inasistencias y sobreedad. El módulo estará habilitado en SAGE desde el 22 de septiembre, acompañado de un curso en Atamá para todos los actores involucrados.
El relanzamiento virtual contó con la participación de las vocales del CGE, Carla Duré y Elsa Chapuis; la directora de Educación Técnico Profesional, Natalia Sendra; la directora de Educación de Gestión Privada, Judith Trembecki; el coordinador de direcciones departamentales, Sebastián Benedetti; y equipos técnicos y pedagógicos de los distintos niveles.