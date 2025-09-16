El Sindicato de Periodistas del Paraguay denunció censura por parte de la custodia de Milei
En la mañana de este martes, el presidente Javier Milei brindó un discurso en la Conferencia Política de Acción Conservadora-CPAC que se desarrolla en el Sheraton Hotel de Asunción. Guardias del evento prohibieron a periodistas que no filmen al mandatario en su presentación, por orden de la presidencia argentina, según denunciaron.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay emitió un comunicado de posicionamiento en contra de la medida contra los trabajadores de prensa en el evento de CPAC, durante el discurso de Milei.
“Desde el SPP repudiamos y condenamos la censura y los gestos de violencia ejercidos contra periodistas por parte de guardias privados, en el marco de la cobertura del evento de CPAC, que tiene lugar en estos momentos en Asunción”, indica el comunicado.
Condenamos violencia y censura a medios en disertación de Milei, en Asunción@PeriodistasPy pic.twitter.com/ceNLERsQN2
— Fidel Oviedo (@OviedoFidel) September 16, 2025
Señalaron que “por orden de la Presidencia de Argentina, está prohibido grabarle a Milei”, fue lo que refirió el personal de seguridad, al tiempo de interrumpir la cobertura e intentar tomar los celulares de los colegas con los que captaban imágenes.
“En ese proceso, la seguridad también tomó a una colega del brazo y quisieron verificar el registro de contenido en sus artefactos, un abierto hecho de violencia en plena conferencia”, señalan.
“Instamos a la organización del evento a garantizar el trabajo de los trabajadores de prensa, e invitamos a los colegas a canalizar sus denuncias a través del Sindicato y la Fiscalía de DDHH en casos similares”, finaliza el posicionamiento.