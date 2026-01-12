El Sindicato de la Industria Informática manifestó su preocupación por los despidos realizados por Mercado Libre
Desde el gremio de la Industria Informática advirtieron que, si bien Mercado Libre manifestó que hubo una reestructuración en el área de experiencia de usuario de la plataforma, las cesantías podrían estar vinculadas a un proceso de reemplazo de tareas humanas por sistemas de inteligencia artificial y reclaman abrir un debate sobre el impacto de esta tecnología en la industria, sobre cómo las empresas se apropian del conocimiento de trabajadores que luego, descartan.
En declaraciones a AM 750, Manuel Alonso, secretario gremial del sindicato, explicó que: “Esto no es aislado. Los despidos generan incertidumbre entre los trabajadores en general, del resto de la empresa y de toda la industria”.
Alonso indicó que, si bien desde la empresa no se explicitaron formalmente los motivos, el sindicato mantiene bajo análisis la situación. “Después, si es por la IA o por otros motivos, está bajo la lupa del sindicato”, afirmó, y advirtió que en muchos casos los despidos se presentan con una justificación que no refleja las causas de fondo.
En ese sentido, el dirigente gremial sostuvo que existe una preocupación creciente por la posibilidad de que el trabajo humano sea reemplazado por algoritmos. “Somos un sindicato de informática y estamos a favor de la tecnología y de su avance. Pero como todo avance tecnológico, tiene impacto”, remarcó.
Uno de los puntos que el sindicato busca visibilizar es el rol de los propios trabajadores en el desarrollo de estas tecnologías. “Los modelos de inteligencia artificial aprenden a hacer su trabajo gracias a los trabajadores que están siendo despedidos. Lo alarmante es que esos mismos compañeros son los que le enseñaron al algoritmo a realizar sus tareas”, expresó Alonso.
Finalmente, el secretario gremial subrayó que el debate central debe girar en torno al valor del trabajo y del conocimiento generado por los trabajadores. “Lo que buscamos poner en discusión es cómo ese conocimiento es apropiado por las empresas, mientras el trabajador queda sin su puesto, descartado”, concluyó.