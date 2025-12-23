El sindicalismo denuncia que el Gobierno de Milei retiene ilícitamente fondos que provienen de aportes de los trabajadores
En medio de la disputa con la CGT por la reforma laboral, el Gobierno nacional abonó solo una parte de la deuda de $60.000 millones que mantiene con las obras sociales sindicales. Mientras el Ejecutivo atribuye la demora a cuestiones administrativas, desde el sindicalismo denuncian la retención de fondos que pertenecen a los trabajadores y advierten que el conflicto con la Casa Rosada continúa escalando.
En este escenario de alta tensión con la Confederación General del Trabajo, el Estado aún adeuda cerca de $37.000 millones en concepto de reintegros por medicamentos y tratamientos subsidiados. Si bien el compromiso oficial era cancelar el total antes de fin de año, hasta ahora se giró apenas poco más de un tercio del monto comprometido.
La deuda total, que ronda los $60.000 millones, había sido acordada en octubre bajo un esquema de tres pagos a realizarse entre ese mes y diciembre. Sin embargo, según confirmaron fuentes oficiales, solo se transfirieron alrededor de $23.000 millones, situación que generó malestar en el sindicalismo, en un momento particularmente sensible de la relación con el Ejecutivo.
Desde el Gobierno explicaron que la demora responde a la complejidad administrativa del proceso. Argumentaron que los reclamos involucran la revisión de unos 2,3 millones de expedientes, correspondientes a distintos períodos, incluso anteriores a 2021, y que cada caso debe ser analizado de manera manual, lo que ralentizó los desembolsos previstos.
En la Casa Rosada rechazan que la dilación esté vinculada al enfrentamiento político con la CGT por la reforma laboral y sostienen que se trata de “una demanda histórica”, con deudas acumuladas desde 2019. Aseguran que el objetivo sigue siendo saldar la totalidad de lo adeudado, aunque sin precisar fechas para la reanudación de los pagos, que se efectúan “por tandas” a medida que se aprueban los expedientes.
Los fondos destinados a cubrir la deuda provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se financia con aportes obligatorios descontados mensualmente de los salarios de los trabajadores registrados. Desde el gremialismo remarcan que durante gestiones anteriores parte de ese dinero quedó depositado en una cuenta del Banco Nación y estiman que allí podría haber hasta $300.000 millones sin utilizar, lo que profundiza el enojo por la falta de pagos.
La demora en los desembolsos ocurre mientras la relación entre el Gobierno y la CGT atraviesa uno de sus momentos más críticos. En los últimos días, la central obrera se movilizó a Plaza de Mayo y a la Casa Rosada, con advertencias de un paro general. La posterior postergación del debate de la reforma laboral para febrero fue interpretada por el sindicalismo como una oportunidad para ganar tiempo y negociar, mientras que en el oficialismo la atribuyen a dificultades políticas y parlamentarias.