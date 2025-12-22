El sincericidio de Pettovello: “¿Qué derecho protegemos si trabajo no hay?”
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo este lunes que el proyecto de modernización laboral que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei no tiene como finalidad recortar derechos, sino “proteger el trabajo” y revertir los altos niveles de informalidad en la Argentina.
Durante una extensa entrevista radial, la funcionaria realizó un balance de su gestión al frente del megaministerio de Capital Humano, que integra áreas clave como Educación y Trabajo, y explicó los lineamientos centrales de la iniciativa que el Ejecutivo promueve en materia de empleo.
“¿Hacia dónde nos llevaron las políticas del kirchnerismo y de los gobiernos anteriores? A la informalidad de la mitad de la población económicamente activa. Es una cuestión de datos y de hechos. Podemos relatar cualquier cosa, pero la realidad es que la gente necesita trabajar”, expresó Pettovello en diálogo con Radio Mitre.
En ese sentido, remarcó: “¿Qué derecho protegemos si trabajo no hay? Para proteger el derecho del trabajador tenemos que proteger el trabajo”, enfatizó.
La reforma laboral figuraba entre las prioridades legislativas del Gobierno, junto con el Presupuesto 2026, especialmente tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre. Sin embargo, el jueves pasado, durante su tratamiento en comisión en el Senado, el proyecto encontró resistencias del peronismo y de sectores dialoguistas, lo que llevó al oficialismo a postergar el debate hasta el 10 de febrero.
Pettovello subrayó que la cuestión laboral es uno de los ejes centrales de su gestión, en paralelo con las políticas educativas que impulsa desde su cartera. “El trabajo es una bandera que llevo desde el principio. La modernización laboral la venimos trabajando desde hace tiempo, no es algo improvisado”, afirmó.
La ministra también apuntó contra sectores de la oposición y dirigentes sindicales que cuestionaron el proyecto, acusando al Gobierno de buscar una quita de derechos. “Eso lo decían antes de leer la ley. No la habían leído y repetían lo mismo. No hay que hacer caso a los relatos”, sostuvo.
“Lo importante es conocer la letra de la ley y entender que no propicia quitar derechos. No está en nuestro espíritu, sino todo lo contrario: que la gente tenga trabajo y esté protegida. Ese es el espíritu de la norma”, insistió.
Finalmente, Pettovello aseguró que el Gobierno apunta a mejorar la calidad de vida de la población a través de políticas públicas sostenidas en el tiempo. “Algunas medidas llevan más tiempo que otras, pero creemos que vamos por el buen camino”, concluyó.
Video de la entrevista completa: