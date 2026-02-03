El silencio que salvó a Adorni: Majul eligió no decir lo obvio
El jefe de Gabinete Manuel Adorni brindó en las últimas horas una entrevista al periodista Luis Majul donde defendió el rumbo del Gobierno y las medidas tomadas en los últimos días.
En un tramo referido al impacto de las importaciones en el empleo local, el ministro fue consultado por el periodista, quien sostuvo que muchos empresarios aducen que la postura oficial hace que se pierdan puestos de trabajo.
Momento televisivo lo que me incomoda ese silencio del día pic.twitter.com/KzGBhnPzDw— Panqui (@panquimolina) February 3, 2026
Ante ello, Adorni sostuvo: “Vos vas y te comprás un jean acá y te cuesta 100 dólares. Importarlo te cuesta 25. Lo importás, dejás de comprarlo acá. ¿Explicame dónde se pierden puestos de trabajo?”.
Tras el planteo, el periodista quedó en silencio y el ministro replicó: “Te escucho, eh. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo?”.
“No, está bien. Ahí no. En ese caso no”, terminó respondiendo Majul.
Hay que reconocerle a Luis Majul la vocación de servicio, porque comerse la cara con la que quedó expuesto en vez de retrucarle a Manuel Adorni que lo que estaba diciendo era exactamente lo contrario a lo que quería ejemplificar, es digna de crédito.
Con gesto de estar de vuelta de todo y cansado de tener que explicar lo obvio, el Jefe de Gabinete quiso demostrarle al conductor de LN+ que abriendo la importación de ropa no se perdían puestos de trabajo.
La frase fue tan desafortunada que Majul dudó por varios segundos si corregir a Adorni o hacerse el desentendido, cosa por la que finalmente optó.