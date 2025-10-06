El Servicio Penitenciario y la Secretaría de Modernización avanzan en una estrategia conjunta de digitalización
El Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) y la Secretaría de Modernización, encabezada por Emanuel Gainza, trabajan de manera articulada para impulsar la digitalización y modernización de los sistemas administrativos y de control desarrollados por el propio organismo penitenciario.
El subdirector general del SPER, Santiago García, junto al jefe del Departamento de Seguridad Informática, Carlos Salomón, y el cabo Moisés Gauna, responsable del desarrollo de software institucional, mantuvieron un encuentro con el equipo de Modernización para avanzar en una agenda común orientada a optimizar procesos y elevar los estándares de eficiencia y control en las distintas áreas del Servicio Penitenciario.
Durante la reunión, se definieron acciones conjuntas para fortalecer el soporte técnico, consolidar los sistemas de gestión internos y garantizar su escalabilidad y trazabilidad de la información. Las soluciones desarrolladas íntegramente por los equipos del SPER buscan mejorar los circuitos administrativos y facilitar la toma de decisiones mediante herramientas digitales seguras y eficientes.
También se abordaron lineamientos para reforzar la seguridad de la información, la interoperabilidad entre sistemas, la capacitación del personal y la escalabilidad de las plataformas tecnológicas.
Como parte de los próximos pasos, se acordó:
- Conformar mesas técnicas para revisar arquitectura, estándares y prioridades de despliegue.
- Implementar pilotos graduales en áreas clave para validar funcionalidades y realizar mejoras continuas.
- Establecer un plan de capacitación según perfiles, para favorecer la adopción efectiva de las herramientas.
- Aplicar buenas prácticas de ciberseguridad, junto con políticas de respaldo, auditoría y continuidad operativa.