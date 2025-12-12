El Servicio Penitenciario presentó la pelota “Torreón”, producida por internos como parte de su formación laboral
En el marco del fortalecimiento de la laborterapia y la capacitación en oficios, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) llevó adelante la presentación institucional de los productos elaborados por personas privadas de la libertad, reafirmando el trabajo como eje central para la inclusión social.
Durante la actividad, se realizó la entrega simbólica de una pelota de fútbol marca Torreón al gobernador Rogelio Frigerio, al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
Siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia y las directivas de la Dirección General del SPER, la institución continúa profundizando su perfil productivo con fines formativos, buscando que quienes se encuentran privados de libertad accedan a herramientas concretas, hábitos de responsabilidad y una cultura del trabajo.
Producción con identidad propia
La marca “Torreón” surge de un proceso de producción integral coordinado por la Dirección Principal de Industria del SPER. La confección de estos artículos deportivos se lleva adelante en distintas Unidades Penales de la provincia, donde los internos participan en todas las etapas de la cadena de producción.
Esta iniciativa no solo se orienta a la fabricación de un bien útil, sino que también apunta a metas de fondo dentro del tratamiento penitenciario, como la incorporación de rutinas laborales, la responsabilidad y la formación en oficios que favorezcan la reinserción social.