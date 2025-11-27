El Servicio Penitenciario de Entre Ríos cerró el ciclo lectivo 2025 con reconocimientos y cambio de abanderados
La Dirección Principal de Formación Penitenciaria realizó su ceremonia de finalización del período académico en el Campus Educativo de Villaguay, en un acto encabezado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.
Durante la jornada se llevó a cabo el tradicional cambio de abanderados, que distingue el mérito académico y la disciplina de los cadetes seleccionados para portar las banderas de Argentina y de Entre Ríos durante el próximo ciclo lectivo.
También se entregaron numerosos reconocimientos institucionales. Entre ellos, se destacó al oficial subadjutor Santiago Silvera por sus 10 años de labor docente; a los veteranos de la Guerra de Malvinas, representados por el Centro de Veteranos de Guerra de Concordia, en agradecimiento por su aporte formativo; y a la directora principal de Tratamiento, prefecto Mariela Pérez, por la organización de la Jornada de Criminología en el Ámbito Penitenciario, considerada un aporte clave para la capacitación del personal.
Asimismo, se otorgaron certificaciones a funcionarios que completaron el curso Herramientas en Situaciones de Conflicto, dictado en la Unidad Penal Nº 9 El Potrero. También se reconoció a la primera promoción en obtener el título de Formación Profesional Nivel III Agente Penitenciario, aprobado por el Consejo General de Educación (CGE).
La ceremonia incluyó además la distinción a los cadetes que integran el Cuadro de Honor, quienes alcanzaron los mejores promedios del ciclo lectivo 2025.
En el cierre, el jefe de agrupación solicitó autorización para adoptar el dispositivo de desfile, tras lo cual los efectivos se desplazaron acompañados por la Banda Militar, dando marco al cierre formal del acto.
Participaron de la actividad la viceintendenta de Villaguay, Diana Baccaro; la diputada provincial Susana Pérez; el director general del Servicio Penitenciario, inspector general Alejandro Miotti; y el subdirector, inspector general Santiago García, junto a autoridades municipales, la plana mayor del SPER y los directores de las ocho unidades penales de la provincia.