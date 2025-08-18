El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos
17/08/2025 | Entre Ríos
Desde Defensa Civil de Entre Ríos informaron que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad que afectarán la provincia en las próximas horas.
Las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y la posibilidad de granizo ocasional.
Según el organismo nacional, se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, que en algunos sectores podrían superarse de forma puntual.